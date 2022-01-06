Dogecoin ve Shiba Inu, ilk 10 kripto para birimi listesinden çıkarken, HUH Token'ın değeri artıyor

Akademisyenlerin meme paralara dair yaptığı son yorumlara göre kripto para birimi sektörünün iyi bir göstergesi olduğuna işaret ediyor.

En iyi 10 kripto para biriminden Dogecoin’nin düşüşe geçmesi ise meme para birimi çılgınlığının azalmasına neden olabileceği söylentiler arasında yer alıyor.



DOGECOİN VE SHİBA INU, İLK 10 KRİPTO PARA BİRİMİ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



Dogecoin ve Shiba Inu, ilk 10 kripto para birimi listesinden çıkarıldı. İki köpek yavrusu temalı kripto para birimi olan Dogecoin ve Shiba Inu, son haftalarda piyasa değerlerinde düşüş yaşadı ve bu durum onları ilk 10'un dışına itti. Öte yandan Elon Musk ise durumun destekçisi olmak için yakın zamanda Dogecoin'in Tesla ürünlerini satın almak için kullanılmasına izin vermeyi beklediğini ve bunun kripto para biriminin fiyatında yüzde 20'den fazla bir artışla sonuçlanmasını beklediğini söyledi. DOGE ve SHIB popülerliğini kaybederken, yeni gelen HUH Token yüzlerce yeni kullanıcı kazanıyor, hatta Pancakeswap'ta işlem gören tüm kripto para birimlerinin ilk 20'sinde yer alıyor.



DOGECOİN DÜŞÜYOR, HUH TOKEN YÜKSELİYOR



HUH Token 6 Aralık günü yayına girmesinin ardından yalnızca bir haftadan kısa bir sürede yüzde 6000 artış yaşadı. Bunun nedenleri arasında ise HUH'ın sosyal coşkuyu pragmatizmle etkili bir şekilde harmanlama yeteneğinin olması ön plana çıkıyor. HUH Token’ın bu süreçte yalnızca bir meme parası olmaktan ziyade aynı zamanda bir 'Utimeme' para birimi olduğu da iddia ediyor.



KOD ARACILIĞIYLA İNDİRİM FIRSATI



HUH Token, teknik incelemesinde belirtildiği gibi uygulamalarını türünün tek örneği olan öneri motoru aracılığıyla bir ağ oluşturma sitesi için planlar yapıyor. Yönlendirme, sahiplerin başkalarını katılmaya teşvik ederek ekstra değer kazanmalarına izin verdiği için ise piyasada bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Yönlendirmeyi almak için ise HUH Token web sitesinden bir kod almak, ardından bu kod daha sonra daha önce hiç HUH Token satın almamış herhangi biri tarafından kullanılmasını sağlamak gerekiyor. Kodu veren kişi bu işlem sonucunda ilk satın alma fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim kazanıyor, ayrıca kişi satış ücretinde indirim aldığı için kazanç sağlıyor.



GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 1 MİLYON DOLARI AŞTI



HUH Token'ın şu anda on binlerce sahibi ve 1 milyon doların üzerinde günlük işlem hacmi son günlerde dikkat çekiyor. Haftalık olarak 1 milyon dolar değerine ulaşan HUH Token bu noktada ise büyük bir token yakımı planlıyor. Bu düzenli oluşum, mevcut tüm sahipler için Token'in değerini artıracağı düşünülüyor. Bu potansiyel ise ancak sosyal ağları MetHUH web3.0'da dünyanın önde gelen medya alanı olma hedefiyle faaliyete geçtiğinde genişleyecek.



HUH TOKEN YÜKSELİYOR, DOGECOİN HAREKETE GEÇİYOR



Köpek temalı kripto para birimleri, odak noktası HUH gibi yükselen meme coinlere kaydığı için sosyal statülerini kaybediyor gibi görünüyor. Ancak bazı uzmanlar, Shiba Inu’nun piyasa fiyatının yıl sonuna doğru hız kazandığında, yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Bunun nedeni, üçlü dip oluşumunun Dogecoin fiyatının toparlanacağı ve 0,30 dolara ulaşacağına bağlanıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



(BU BİR İLANDIR)