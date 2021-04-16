Dogecoin'de yükseliş devam ediyor

Dogecoin, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un Twitter paylaşımının ardından yeniden yükselişe geçti.

Elon Musk, İspanyol ressam Joan Miro'nun bir eserini "Doge Barking at the Moon" ifadeleri ile paylaştı.

Tweet'in ardından Dogecoin neredeyse yaklaşık yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

desteklediği Dogecoin, Musk'un "Doge Barking at the Moon" tweetinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dogecoin şu dakikalarda, 0,274487 dolardan işlem görüyor.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.



Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.



2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.



Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.