Doğuş Datathon, 9-13 Eylül tarihlerinde online düzenlenecek

Doğuş Teknoloji'nin bu yıl ilkini düzenlediği Doğuş Datathon 2020, takımlar halinde Doğuş Grubu dışından öğrenci, çalışan, profesyonel kişilerin katılımı ile gerçekleşecek.

Doğuş Otomotiv, Doğuş Yayın Grubu ve Dream grubu Datathon konuları açıkladıktan sonra katılımcılar ile veriler paylaşacak, doğuş teknolojinin ortakları ile sağlayacağı platformlarda (Google, Amazon, Microsoft gibi) katılımcılardan projelerini geliştirmeleri istenecek.

Kullanıcılar organizasyonda belirlenen 4 gün süresince fikirlerini ve yaklaşımlarını teknolojiyi kullanarak koda dökecekler, en iyi projeler jüriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecek.

ÖDÜLLER

Birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye de 10 bin TL ödül verilecek.

DATATHON KONULARI

DREAM

Dream grubunda belirlenen farklı markalara ait restoranlarda servis edilen ürünleri oluşturan malzemelerin ne kadar tüketileceğinin, gerçeğe en yakın olarak tahmin edilmesi beklenir. Tüketilecek malzeme tahminleri ile restoranlarda tedarik planlamaları optimum seviyelerde yapılması sağlanacak. Bu problem için 10 farklı restoran ve bu restoranlarda tüketilen farklı özelliklerde ve kategorilerde olan 50 ürün verisi paylaşılacak. Katılımcılardan önümüzdeki 12 haftalık dönem için haftalık olarak bir restorana ait her bir malzeme için ne kadar tüketimin olacağının tahminlenmesi beklenir.

DOĞUŞ OTOMOTİV



Doğuş Otomotiv şirketinde Otomotiv Yedek Parça siparişleri distribütörlük anlaşması olan farklı markalara ait yetkili servisler tarafından veriliyor.

Yedek parça merkez deposu bu talepleri karşılar. Merkez deponun, yedek parça stoklarını optimum seviyede planlayabilmesi için sürekli talebi olmayan, yetkili servisler tarafından düşük sipariş frekansına sahip yedek parçalar için gerçeğe ve ihtiyaca en yakın olacak şekilde talep tahmini yapılması probleminin çözümlenmesi beklenir. Belirlenen düşük frekanslı yedek parçalar için önümüzdeki 3 ayın talep miktarları aylık olarak parça bazında tahmin edilir.

DOĞUŞ YAYIN GRUBU



Doğuş Yayın Grubu TV'den internete, radyodan dijital yayınlara medyanın pek çok kolunda faaliyet gösteriyor. Dijital yayınlarda yer alan spor, haber, eğlence içerikli videolar içerisinde bulunan ses dosyalarındaki diyalogların yazılı metin haline dönüştürülmesi ve aynı ses dosyasına sadık kalarak video üzerinden zaman kodlaması yapılması beklenir.



Bu proje, sistem içerisine hedeflenecek videolar için zaman kodlaması ile birlikte diyalogları çok kısa sürede metne dönüştürerek dijital ortamda sunulan tüm videoların kısa sürede alt yazılı olmasını sağlayacaktır.



Böylelikle hem kaliteli izleyici deneyimi yaratılmış olacak hem de engelsiz hayata destek anlamında önemli bir rol üstlenilecektir.

JÜRİ



Altan ÇAKIR- Associate Professor at Istanbul Technical University

Binnaz ULUDAĞ YİŞ- Experience Director at Doğuş Hospitality & Retail

Can BİRSAY- Digital Media Senior Group Director at Doğuş Media Group

Eryiğit UMUR- CEO at Doğuş Hospitality & Retail Group

Gökhan ÇETİNKAYA- Co-Founder & Machine Learning Team Leader at Data Department

Gözde ÜNAL- Professor at Computer Engineering at Istanbul Tecnihal University

Koray BEBEKOĞLU- CDO & Marketing and Com at Doğuş Otomotiv

Mustafa KARABAYIR- Parts & Logistics General Manager at Doğuş Otomotiv

Özlem DENİZMEN- Entrepreneur. Fintech/ Financial Literacy Doğuş Otomotiv Board Member

Semih İNCEDAYI- CEO at Doğuş Teknoloji



ORGANİZASYON SÜRECİ VE ŞARTLAR



Doğuş Grubunun verileriyle yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmek için bu yıl ilki düzenlenen düzenlenen Doğuş Datathon 2020 etkinliği, 9 Eylül 2020 ile 13 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.



2 Eylül 2020 tarihine kadar başvurular kabul edilecek.



Başvurular değerlendirilerek, 5 Eylül 2020 tarihinde ön başvuru sonuçları açıklanacak ve katılımı onaylanan takımlara ve kişilere bilgilendirme maili gönderilecek.



9 Eylül 2020 ile 13 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin başlangıcında, katılımcılara organizasyon ve Doğuş Datathon konuları hakkında detaylı bilgilerin verildiği seminerler ve eğitimler verilecek.



Etkinlik planı ve planın hangi platform üzerinden gerçekleşeceği gibi detaylı bilgiler başvurusu onaylanan katılımcılar ile paylaşılacak.



Bu etkinliğe katılmak için başvuru yapmış ve başvurunuzun onaylanmış olması gerekir.



Başvurusu onaylanan katılımcıların proje geliştirmelerinin ve teslimlerinin Doğuş Datathon sürecinde yapılması beklenir.

Teslim edilen projeler için değerlendirmeler 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında jüriler tarafından yapılacak.



16 Eylül 2020 tarihinde değerlendirme sonuçları açıklanarak, ödül töreni yapılacak.



Katılımcılardan etkinlik için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Katılımcılara projedeki gerekli alt yapı hizmeti, cloud alt yapı sağlayıcıları olan Doğuş ortakları (AWS , Microsoft , Google ve Oracle) tarafından sağlanacak, organizasyon süresince herhangi bir ücret talep edilmeyecek.



Sorularınz için dogusdatathon@d-teknoloji.com.tr e-mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.