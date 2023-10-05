Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş: D-Board sayesinde anlık veri erişimi sağlanıyor

Hangi tür verileri işleyebiliyor ve hangi analitik yeteneklere sahip?



D-Board, çok çeşitli verileri işlemeye ve anlamaya yardımcı oluyor. Bu veriler, tablo halindeki Excel dosyaları ya da veri tabanları gibi farklı kaynaklardan alınabiliyor. Ayrıca, D-Board web hizmetleri veya uygulama ara yüzleri aracılığıyla dış verileri de çekebiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı veya sürekli akış halindeki verilerin kolayca işlenip incelenmesine olanak sağlıyor.



D-Board ayrıca bir dizi analitik yeteneğe de sahip. Verileri keşfetmek ve anlamak için farklı analitik teknikler kullanarak, veriler arasındaki ilişkileri anlamlandırabiliyor ve çapraz filtreleme yapabiliyor.



Aynı zamanda, veri analizi ve iş zekâsı ihtiyaçlarını karşılamak için de oldukça güçlü bir platform olarak konumlanıyor. D-Board sayesinde kullanıcı veriyi işlemek, görselleştirmek ve analiz etmek için çeşitli veri kaynaklarından veri alabiliyor ve kullanıcı dostu bir ara yüzle bu verileri anlamlı bilgilere dönüştürebiliyor.



D-Board'un anlık veri erişimi ve gerçek zamanlı veri güncelleme yetenekleri, işletmelere nasıl hız ve rekabet avantajı kazandırıyor? Başka bir deyişle, müşteri sadakati ve karlılık açısından nasıl bir etki yaratıyor?



Bilginin ve verinin anlık olarak değiştiği dünyamızda güncel veriye ulaşabilmek şirketler için oldukça kritik. D-Board, verinin güncel kalmasını sağlayarak, hatalı kararların önüne geçmeye yardımcı oluyor ve işletme performansının artırılmasına katkı sağlıyor.



Anlık veri erişimi ve gerçek zamanlı güncellemeler, işletme liderlerine ve yöneticilere hızlı karar alma yeteneği sunuyor. Bu da hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Müşteri deneyimi tarafında müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeye olanak sağlayarak, müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artırılmasına yardımcı oluyor.



Operasyonel süreçlerde de etkili bir şekilde kullanılabilen D-Board, mükemmel analitik ve tahminler oluşturulmasına olanak tanıdığı için kaynak ihtiyacını optimize etmeyi destekliyor. Bu sayede operasyonel verimliliği artırırken, işletmelerin daha karlı ve rekabetçi olmalarına da yardımcı oluyor.



Örneğin yeme içme sektörü için yaptığımız kuver tahminleme çalışması yoğun dönemlerde ne kadar masa ve hizmet personeline ihtiyaç olduğunu belirleme açısından kritik bir öneme sahip. Hangi saatlerde restoran daha kalabalık, hangi günlerde özel talep artışı yaşanıyor vb. verilere hızla erişilebiliyor. İşe alınacak personel sayısını ve saatlerini belirlerken anlık verilere dayalı kararlar almak da mümkün.



Özetle D-Board anlık veri erişimi ve gerçek zamanlı veri güncelleme yetenekleri ile işletmelere maliyet tasarrufu, hizmet kalitesinde artış , rekabet avantajı, müşteri sadakati ve sürdürülebilirlik gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu da işletmenin daha iyi performans göstermesine ve rekabetçi avantaj elde etmesine yardımcı oluyor.



D-Board'un güvenlik ve yetkilendirme önlemleri nelerdir?



Müşteri verilerinin korunması ve gizliliğinin sağlanması D-Board’un önceliklerinden biri. D-Board, kullanıcı seviyesinde verilere erişim ve yetkilerini ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilme yeteneği sunuyor. Kullanıcılar ve roller oluşturarak veriye kimin, ne zaman ve ne ölçüde erişebileceğini yönetmek mümkün.



Veriler, depolama ve iletim sırasında güçlü şifreleme yöntemleri ile korunuyor. Bu da verilerin yetkisiz ve izinsiz erişimden korunmasını sağlıyor.



Müşteri verileri nasıl korunuyor ve gizlilik nasıl sağlanıyor?



Sistem faaliyetlerini ve veri erişimini izlemek için kapsamlı denetim kayıtları tutuluyor ve bu kayıtlar istenildiğinde sunulabiliyor. Bu sayede veriye erişim yakından takip edilmiş oluyor. Çeşitli veri koruma ve gizlilik standartlarına (KVKK, GDPR, HIPAA, ISO 27001 gibi) uygunluk özelliği de bulunuyor.



Veri güvenliği ve gizliliği konusunda D-Board en yüksek standartları karşılamak için tasarlandı. Veri güvenliği; sıkı kontrol, izleme ve şifreleme gibi çok katmanlı yaklaşımlarla sağlanıyor. Müşteri verilerinin güvenliği ve gizliliğine verilen önem D-Board’u birçok endüstri ve organizasyon için güvenilir bir veri analizi platformu haline getiriyor.



D-Board'un özelleştirme yetenekleri neler? Kullanıcılar platformu kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyor mu?



D-Board, özelleştirme yetenekleri, uygulamanın görünümünün, işlevselliğinin ve kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini mümkün kılıyor. Uygulamanın tema renkleri ve tasarımı marka kimliğine uygun bir görünüme dönüştürülebiliyor. Kullanıcı taleplerine göre özelleştirilmiş bir deneyim tasarımı elde edilmesine olanak sağlayan D-Board, sayfa, menü, filtre gibi alan tasarımlarının çeşitlendirilip geliştirilmesini destekliyor.



Ayrıca uygulamada çeşitli grafikler, tablolar ve görsel panolar ile kişiselleştirilmiş görselleştirme yapmanız da mümkün. Kullanıcı, dilediği veri setlerinden görsel pano tasarlayarak, bu panoları ihtiyaca göre düzenleyebiliyor.



Bu özelleştirme yetenekleri, D-Board’u işletmeler ve kullanıcı gereksinimleri için esnek bir platform olmasına imkân veriyor. Böylece veri analizi süreçleri daha etkili ve verimli hale geliyor.

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