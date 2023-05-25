Doğuş Teknoloji ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı



Sürdürülebilir kalkınmada 5 odak alanı



“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından” 5’ini odağına almış olan Doğuş Teknoloji; toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim, nitelikli eğitim, iklim eylemi, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı konularında çalışmalarını sürdürüyor.



Bu doğrultuda Doğuş Teknoloji ilk olarak, sürdürülebilirlik yönetim modelini uygulamaya aldı. Bu model, sürdürülebilirlik hedeflerini şirketin iş stratejisiyle bütünleştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyor. Kurgulamış olduğu geniş katılımlı iletişim süreci ile paydaşlarla etkileşim artırıyor, sürdürülebilirlik hedeflerini ve ilerlemelerini paydaşlarıyla aktif bir şekilde paylaşmayı taahhüt ediyor. Sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerini detaylı bir şekilde analiz eden sürdürülebilirlik gelişim raporunu da yayınlayan şirket, web sitesinde sürdürülebilirlik hedefleri, projeleri ve paydaşlara yönelik bilgilendirici içerikler de sunuyor.



Yenilikçi bakış açısı



Doğuş Teknoloji sürdürülebilirlik çalışmaları, kültürünün merkezinde yer alan "yenilikçilik" bakış açısıyla şekilleniyor. Bunun yanında iş ortaklarıyla birlikte sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştirerek sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmayı hedefliyor.



Eray Gözener, sürdürülebilirlik projelerine ilişkin ek değerlendirmelerde de bulundu. Genel Müdürlük binasında elektronik atıkların toplanıp bağışlanmasına yönelik TÜBİSAD ile iş birliği yaptıklarını ayrıca, Green IT olma hedefiyle 2022 yılında Doğuş Otomotiv'in yatırım yaptığı güneş enerji panelleri ile Şekerpınar Veri Merkezi’nin enerji dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ve veri merkezinin elektriğinin tamamını güneş enerji panellerinden sağladıklarını belirtti. Bu alanda çalışma yapan tek teknoloji şirketi olmaktan mutluluk duyduğunu da ekleyerek, çalışanların farkındalığını artırmak için kurumsal sürdürülebilirlik eğitimleri ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.



Doğuş Teknoloji sürdürülebilirlik raporu, sürdürülebilirlik alanındaki taahhüdünü ve gelecekteki hedeflerini duyururken, sürdürülebilirlik çalışmalarını sürekli olarak iyileştirmeye ve paydaşlarıyla iş birliği yapmaya devam edeceğini de vurguluyor.