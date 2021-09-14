Dolandırıcılar Apple etkinliğini fırsat bildi

Apple'ın daha önce duyurduğu etkinlik takvimine göre bugün İphone 13 dahil birçok yeni cihaz tanıtılacak. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar Youtube üzerinden canlı yayın açarak insanlardan, paylaştıkları adrese kripto para göndermelerini istedi. YouTube'un 70 dakika sonra kapattığı yayında iddiaya göre izleyicilere gönderdikleri kripto paranın iki katı geri gönderilecekti.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 20:15

Dolandırıcılar Apple etkinliğini fırsat bildi

Apple'ın bugünkü etkinliğinde bir dizi cihazı ve teknolojiyi tanıtması bekleniyor. Şirketin kısa bir süre önce duyurduğu etkinlik tarihini dolandırıcılar fırsat bildi. 

Dolandırıcılar Youtube'da sahte bir Apple yayını açtı. Şirketin kripto para dağıtacağı iddia edildi. Verilen sitedeki Bitcoin ve Ethereum adreslerine kripto para gönderecek kişilere Apple'ın iki katını geri göndereceği iddia edildi. 

Youtube'un bu yayını kapatması 70 dakika kadar sürdü. Ekran görüntüsü alındığında 180 binden fazla insan yayını izliyordu. 

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