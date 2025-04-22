Dolandırıcılara davetiye çıkartan akım: Uzmanlar yapmamanız konusunda uyarıyor!

Son dönemde, devlet kurumlarından ünlülere ve profesyonel spor takımlarına kadar birçok kişi, yapay zeka destekli görsellerle oyuncak figürlerini oluşturma akımına katıldı. ChatGPT ve benzeri programlarla yaratılan bu görseller, sosyal medyada hızla yayılan bir trend haline geldi.



Ancak teknoloji uzmanları, bu eğilimin beraberinde ciddi riskler getirdiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yapay zekanın sunduğu kolaylıkların, siber dolandırıcılıklara zemin hazırlama, etik sorunlar yaratma ve sürdürülebilirlik açısından endişe verici sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Bu akıma katılanlar, genellikle yaşadıkları yer, meslekleri veya hobileri gibi hayatlarının önemli noktalarını yansıtan görseller üretiyor. Ancak uzmanlar, bu tür paylaşımların, dolandırıcıların bireyleri hedef alması için fırsat sunduğunu belirtiyor.



Sosyal mühendislik saldırıları, günümüzde en yaygın ve etkili siber tehditlerden biri olarak dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi'nden Jennifer King ise kullanıcıların yapay zeka tarafından üretilen görsellerinin, gelecekteki yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılabileceğine dair uyarılarda bulundu. King, aynı zamanda bu araçların kurumsal ve askeri uygulamalarda giderek daha fazla yer bulduğuna da değindi.



Diğer yandan, bazı çevreler, yapay zeka sistemlerinin çalışabilmesi için gereken büyük enerji ve su tüketimi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Gina Neff, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Yapay zeka teknolojileri, hem kültürümüze hem mahremiyetimize hem de gezegenimize yönelik ciddi tehditler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

