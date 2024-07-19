Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor

Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor. Son zamanlarda birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırıldı. Bankaların uyarı mesajlarını gözden kaçıran veya uyarı almayanlar,  tuzağa düşüyor. Peki, Google Ads dolandırıcılığı nasıl çalışıyor?

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor

ABD ve İngiltere'deki önde gelen markaların dörtte üçünün Ads kimlik hırsızlığına maruz kaldığı bildiriliyor. Arama pazarlama güvenlik firması Marcode'un yeni raporuna göre, sonuçlar hedeflenen işletmeler için mali kayıplardan müşterilerin dolandırıcılığın kurbanı olmasına kadar uzanıyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor - 1

ADS DOLANDIRICILIĞI NASIL ÇALIŞIR?

Dolandırıcılar, hedeflenen markanın alan adını ve reklam metnini taklit ederek tüketicileri kandırır. Kullanıcılar bu markaları aradığında gösterilen reklam yerleşimleri için bilerek ödeme yaparlar.

Kullanıcılar gerçek gibi görünen bir reklama tıkladıklarında, kullanıcının bilgisi olmadan bir dizi gizli yönlendirmeye yönlendirilirler.

Sonuç olarak, kullanıcıları bir oyuna katılmaya davet eden ve hedeflenen mağazada kullanılabilecek bir kupon vadeden sahte bir web sitesi ortaya çıkıyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor - 2

BANKALAR UYARIYOR

Bazı bankalar, müşterilerini "GOOGLE*ADS işyerinden 2.500,00 TL işlem denemesi yapılmıştır. İşlem size ait değilse bankamızla iletişime geçebilirsiniz." mesajıyla uyarıyor. Ancak bankaların uyarı mesajlarını gözden kaçıran veya uyarı almayanlar, Ads harcaması adı altında dolandırılıyor.

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