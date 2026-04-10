Dolar tarihi yüksek seviyede

Dolar endeksi 99 civarında sabit kaldı ancak ABD-İran arasındaki iki haftalık ateşkesin petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açması ve yeniden yükselen enflasyon ve olası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azaltmasıyla hafta boyunca yüzde 1'den fazla düşüş gösterme yolunda ilerliyordu.

Yatırımcılar şimdi hafta sonu İslamabad'da yapılacak diplomatik görüşmelere odaklanmış durumda. Burada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerle görüşmelerde ABD heyetine başkanlık edecek.

Bununla birlikte, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki süregelen karışıklıklar nedeniyle müzakerelerin karmaşıklaşabileceği endişesi devam ediyor. Makroekonomik cephede ise piyasalar, Ortadoğu çatışmasının enflasyonu nasıl etkilediğine dair ipuçları için bugün açıklanacak Mart ayı TÜFE raporunu bekliyor.

Bu arada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Mart ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların çatışmanın enflasyon baskılarını sürdürebileceğinden ve potansiyel olarak daha fazla faiz artırımı gerektirebileceğinden endişe duyduklarını, ancak yine de bu yıl bir faiz indirimi beklediklerini gösterdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,5636 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,5601 lira, en yüksek de 44,6643 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,6469 liradan alıcı buluyor.