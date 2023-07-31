Dondurulmuş solucanlar hayrete düşürdü: 46 bin yıl sonra buzlar çözülünce tekrar canlandı

Tahminen 46.000 yıl boyunca donduktan sonra yeniden uyanan küçük bir solucan görenleri hayrete düşürdü.



Tüylü mamutların zamanında yaşadığına inanılan, Sibirya'nın donmuş toprağından çıkarılan küçük bir solucan grubu buzdan çözülerek hayata döndü.



Panagrolaimus kolymaensis adlı uzun süredir nesli tükenmiş bir türe ait olan solucanların aslında ölü olmadıkları, kriptobiyoz adı verilen uyku halinde oldukları ve bedensel süreçleri tespit edilemez hale gelene kadar kendilerini kapattıkları kaydedildi.



YAKLAŞIK 46 BİN YAŞINDA OLDUKLARINI GÖSTERİYOR



Bilim adamları daha önce sadece yuvarlak solucanların bu durumda 40 yıldan daha az bir süre hayatta kalabileceklerine dair kanıtlara sahipti.



Ancak solucanların bulunduğu buzlu yuvadaki bitkilerin radyokarbon tarihlemesi, yaklaşık 46.000 yaşında olduklarını gösteriyor.

"BENİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"



PLOS Genetics dergisinde yayınlanan inanılmaz bulgu üzerine bir araştırmanın kıdemli yazarı ve Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü'nde fahri profesör olan Profesör Teymuras Kurzchalia şunları söyledi: "Bu küçük solucan şimdi bir Guinness Dünya Rekoru, herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden çok daha uzun süre dondurulmuş bir durumda kaldı. 46.000 yıl sonra yeniden canlandırılabilmesi beni kesinlikle hayrete düşürdü."



Laboratuvar deneyleri, solucanların ana vücut fonksiyonları kapalıyken -80C'de başarılı bir şekilde hayatta kalabilmeleri için önce hafifçe susuz kalmalarının önemli olabileceğini gösteriyor.



Biyokimyasal düzeyde, her iki tür de laboratuvarda hafifçe kurutulduğunda trehaloz adı verilen bir şeker üretti ve bu da muhtemelen donmaya ve yoğun dehidrasyona dayanmalarını sağladı.

