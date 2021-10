Doping teknoloji TIR'ı yarının liderlerini keşfetmek için 10 Ekim'de yola çıkıyor

Daima en çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını uygulayarak ilerleyen Doping Hafıza, inovatif bir öğrenme kültürü inşa ediyor.

Eğitim sektöründe 10 yılı geride bırakan, akademik ve teknolojik anlamda inovatif Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren Doping Hafıza, Türkiye’de ilk kez kullanılan yapay zekâ destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Şimdi Anladım, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi oyun formatında geliştirilen inovatif eğitim ve konsept derslerle hem yüzbinlerce öğrencinin hem yanında oldu hem de bu öğrencilerin hayallerine kavuşmalarına aracılık etti.

“Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşabilmek ve yarının gençlerine bilimsel ve teknolojik ufuklar açmak amacıyla Doping Teknoloji Tırı projemizi hayata geçirdik”

Doping Hafıza, global ekosistemde bilinen, teknoloji üreten, çağdaş eğitim ve öğretim teknolojileri ile insanların hayatlarına değer katan dijital bir teknoloji şirketi olma vizyonuna yatırım yaparak ilerliyor. Doping Hafıza CEO’su Semih Hakyemez; “Bu misyondan yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşabilmek ve yarının gençlerine bilimsel ve teknolojik ufuklar açmak amacıyla Doping Teknoloji Tırı projemizi hayata geçirdik. Değerli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur’ sözünden aldığımız ilham ile ülkemizdeki her çocuğun ve her bireyin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu gerçeği ile yol alıyoruz. Çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmamaları amacıyla yola çıkan Doping Teknoloji Tırı; memleketin her çocuğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu yolculuk bir hayalle başladı... Çocukların dünyalarına dokunmayı, ufuklarını genişletmeyi, haberdar bile olmadıkları, belki o gün, o tırda olmasalar hiç göremeyecekleri bilim ve teknoloji gelişimini onlara sunmayı hayal ettik. Şimdi ise bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk, her şeyi değiştirebilir. Teknoloji Tırı’nda bu deneyimi yaşayan çocukların; yarının en değerli bilim insanları, araştırmacıları, mühendisleri ya da doktorları arasında yer alacağına inancımız tam” yorumunda bulundu.

2020 SONUNA KADAR TÜRKİYE GENELİNDE 60 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNULACAK

Erken yaşta tecrübe edilen teknolojik ve bilimsel deneyimlerin, çocuklar üzerinde domino etkisi yaratacağının bilincinde olduklarının altını çizen Hakyemez, “Bu çerçevede çocukların hayal güçlerini beslemek ve onların teknolojik, bilimsel ve sanatsal ufuklarına katkı sağlayabilmek iç güdüsüyle Doping Teknoloji Tırı projesine Mart 2021’de start verdik. Bu süreçte Ömer Karakuş Tasarım ve Uygulama Ofisi ile omuz omuza çalıştık. Doping Teknoloji Tırı, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşma hedefiyle, 10 Ekim’de yola çıkıyor. İlkokul sekizinci sınıfa kadar olan tüm öğrencilere ulaşmayı arzu ediyoruz. Adıyaman Gerger’den başlayarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerindeki köy okullarımızı ziyaret edeceğiz. Güzergâhımızı ise teknoloji ve bilime ulaşması en güç olan köy ve ilçelerimiz oluşturuyor. Adıyaman’dan sonra Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş istikametinde ilerleyerek çocuklarımızı tırımızla buluşturacağız. Uzun soluklu bu yolculuk kapsamında, 2021 sonuna kadar 15 binin üzerinde çocuğa ulaşmayı, 2022 sonunda ise 60 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi.

“TEKNOLOJİ TIRI; ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİNİN MUCİDİ OLMALARI SÜRECİNE YÖN VERECEK”

Doping Teknoloji Tırı’nın içinde VR gözlükten drone’a, İHA konsolundan 3D yazıcıya kadar pek çok teknolojik alet; ayrıca Tesla bobini, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve Stirling motoru gibi deney setleri bulunuyor. “Burada çocukları teknolojiyle tanıştıracak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstereceğiz. Doping Teknoloji Tırı, uygulama yöntemlerinin gösterilmesi ve çocuklara deneyim odaklı bir bakış açısı sunmasıyla farklılaşıyor” açıklamasında bulunan Hakyemez, sözlerine şöyle devam etti: “Tasarım süreci boyunca dünya genelindeki benzer projeleri, müzeleri ve oluşumları inceledik. Doping Teknoloji Tırı konseptinde; çocuklara gerçek deneyimler sunarak vizyon katan, ufuklarını açan, sorgulama süreci başlatan, deneysel süreçlerde neden-nasıl-niçin sorularına ayrıntılı yanıt veren bu kadar kapsamlı bir proje yok. Çocuklarımızın matematiksel ve sanatsal becerilerinin gelişmesini de önemsiyoruz. Bu nedenle her çocuğa bir satranç takımı ve bir müzik enstrümanı da hediye edeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki bu tır; çocuklarımızın gelecekte bir bilim insanı, mühendis, sanatçı, doktor, astronot, yazılımcı veya dünyayı değiştirecek bir teknolojinin mucidi olmaları sürecine yön verecek.”

“HER ÇOCUK FARK EDİLMEYİ HAK EDER’ MOTTOSU İLE YENİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Doping Hafıza’nın başlattığı bu atılımın, kamu ve özel sektördeki şirketlerin iş birliği ile Türkiye genelindeki pek çok çocuğun hayatını değiştirmesini, bugünün çocukları yarının liderleri olacak gençlerimizin ufkunu açacak, kalıcı ve sürdürülebilir bir yolculuğa dönüşmesini temenni ettiklerini vurgulayan Semih Hakyemez, son olarak şu mesajı verdi: “Bu ülkenin çocuklarına güveniyor, onlar için çalışıyoruz. Bugün bir kıvılcımın, yarın bir meşaleye dönüşeceğini çok iyi biliyoruz. Çok daha aydınlık yarınlarda, geleceğimizi yazacak gençlerimize hem ilham vermek hem de yol göstermek için buradayız. ‘Her Çocuk Fark Edilmeyi Hak Eder’ mottosu ile yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz.”



“DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI’NIN TASARIM SÜRECİ, BENİM İÇİN DE ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

Doping Teknoloji Tırı’nın tasarımcısı Ömer Karakuş ise bu projede yer almanın kendisi için önemini şu sözlerle aktardı: “Teknoloji, eğitim ve bilim odaklı süreçlerin iç içe geçtiği Doping Teknoloji Tırı; Doping Hafıza’nın uzun süredir hayal ettiği ve üzerinde titizlikle çalıştığı bir projeydi. Bu projenin doğuş hikayesine tanıklık etmek ve tasarım sürecinde yer almak, benim için de yepyeni bir deneyim oldu. Türkiye’nin yarınlarına yön verecek çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürme misyonuyla yola çıkan Doping Teknoloji Tırı’nın tasarım süreci, benim için de çok büyük bir sorumluluk.”

“TÜRKİYE’DE İMZA ATTIĞIMIZ DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI’NIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK”

Tasarım sürecini titizlikle yürüttüklerini, karşılarına çıkan her soruyu değerlendirerek ve kendi içlerinde çözümleyerek inovatif bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Karakuş, “Tüm bu süreçlerin ardından Doping Teknoloji Tırı projesine Mart 2021’de start verdik. Projenin tasarımına ise Nisan 2021’de başladık. Tasarım sürecinin ilk aşamasını; tırın dorsesinin kasa tipi ve açılış mekanizmasının belirlenmesi oluşturdu. Ardından içerik yönetimine odaklandık. Farklı bir perspektiften baktığınızda, aslında bir senaryo üzerinde çalıştık diyebiliriz. Çin’den Güney Kore’ye İngiltere’den Amerika’ya kadar dünyanın farklı noktalarında hizmet veren pek çok bilim ve teknoloji odaklı müzeyi inceledik. Bazı müzelerde çocukların yer aldığı deneysel çalışmalara imza atılsa da, bu sürecin belli bir seviyede kaldığı gözlemleniyor. Çocukların daha çok gezecekleri, okuyarak gözlemleyebilecekleri bir yaşam alanı yaratılıyor. Bu perspektiften bakıldığında Türkiye’de imza attığımız Doping Teknoloji Tırı’nın dünyada eşi benzeri yok. Müze mantığına yepyeni bir bakış açısı getiren Teknoloji Tırı’nda çocuklarımız; robotik yazılım süreçlerinden 3D yazıcı için nasıl modelleme yapılacağına dair her inovatif süreci deneyimleyebilecek. Teknoloji Tırı’nın hayata geçmesinde tasarım ve proje ekibi olarak 20 kişi aktif görev aldı. Bu aşamada Doping Hafıza bünyesinde ise 20 kişi çalıştı. Tırın dorsesinin yapımından, içerik ve deneylerin hazırlanmasına kadar 250 kişinin emek verdiği bir projeye imza attık” dedi.

“İNOVATİF DEĞERLERİN PEŞİNE DÜŞMEK ZORUNDAYIZ”

Gelişmeye, öğrenmeye ve yeniliklere açık olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçtiğimize dikkat çeken Ömer Karakuş, son olarak şu yorumda bulundu: “Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla dönüşüm yarattığı günümüz dünyasında eksik yanlarımızı güçlendirmek ve rekabet yarışında atağa geçebilmek için inovatif değerlerin peşine düşmek zorundayız.

Burada sorulması gereken tek bir soru var: Bugünün çocukları, yarının liderleri arasında yer alacak gençlerimiz, bu gelişmelerden haberdar olmadan geleceğe nasıl yön verebilirler? Doping Teknoloji Tırı, çocuklarımıza bu deneyimleri yaşatmak, ufuklarını açmak ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek nesillere yol göstermek amacıyla tasarlandı.



10 Ekim’de ise Türkiye genelinde uzun soluklu bir yolculuğa çıkacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımızın; çok daha aydınlık bir geleceğe bilim, teknoloji ve tasarım üçgeninde ilerlemelerine yön verecek Teknoloji Tırı, hepimize umut olsun.”