Çinli marka Simtoo, çok yakında Türkiye’deki sevenleri ile buluşuyor. Hem başlangıç seviyesindekilere hem de deneyimli kullanıcılara yönelik etkileyici ve son derece yenilikçi bir ürün yelpazesi sunan firma, 2011’de drone’lar için hava kontrol sistemleri ve farklı çözümler üretmeye başlayarak piyasaya girdi.



2015’te kurulan Simtoo, aynı yıl içerisinde tamamen kendi üretimi olan dünyanın ilk katlanabilir drone’u Dragonfly’ı üretti. Simtoo, Dragonfly’ın rekabetçi fiyatı, kolay kullanımı ve son teknoloji özellikleriyle kısa sürede büyük ilgi gördü ve kısa sürede büyüyen satış sahası ile en çok tercih edilen drone markalarından biri olmayı başardı.



“Havadaki kişisel fotoğrafçınız” mottosuyla üretilen 400 gr ağırlığındaki Moment Airselfie drone güvenilir tam korumalı yapısı ve 15 dakikadan fazla havada kalabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 4K video özelliği ve yüksek çözünürlüğü ile rakiplerinden ayrışan Moment, görsel kalitesi ve farklı renklerde tercih edilebilen son moda görünümüyle çekeceğiniz selfie ve fotoğrafların unutulmaz olmasına aracı olan çarpıcı bir ürün. Moment “beni takip et” özelliği ile nerede olursanız olun anı yakalıyor. Katlanılabilir olması ise onu her an, rahatça yanınızda taşıyabilmenize olanak sağlıyor.



Fairy Air Kamera ise sadece 140 gr olan cep boyutuyla oldukça kolay kullanıma sahip ve estetik bir mini drone. 1080p kamera ve 8 megapixel görüntü kalitesiyle fark yaratan videolar ve fotoğraflar çekmenize imkan veren kamera, uzun pil ömrüyle iç ve dış mekanlarda 16 dakika boyunca kolaylıkla uçabiliyor. Boyutuna göre görüntü kalitesiyle şaşırtan Fairy dış darbelere ise bir hayli dayanıklı.



Drone denince akla gelen ilk markalardan biri olan Simtoo, 2015 yılında 40 binden fazla uçuş kontrol modülü seti üretti. Bugün dünyanın dört bir yanında kullanıcılarına son teknoloji drone sistemleri ve çözümleri sunan Çinli dev, Türkiye piyasasında da heyecan bekleniyor. Yurt dışında farklı modelleri için 149dolar ile 600 dolar aralığında satış fiyatına sahip Simtoo Drone’larının Türkiye satış fiyatlarının ne kadar olacağı ise gerçek bir merak konusu.