Drone’lar corona virüs testi için havalanacak

İngiltere corona virüs test ekipmanları ve medikal ekipmanların taşınması için İnsansız Hava Araçları’nın (drone) kullanılmasına karar verdi.

ntv.com.tr 05.05.2020 - 10:17

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İngiliz sivil havacılık kurumu (Civil Aviation Authority - CAA) ülkedeki İnsansız Hava Araçları’na (drone) yönelik kısıtlamasını gevşetmeye hazırlanıyor.

İngiliz medyasında yer alan habere göre drone’lar corona virüs salgını döneminde ağırlıklı olarak test kitleri ve medikal ekipmanların taşınması için de kullanılacak.

Kurum tarafından yayınlanan 23 sayfalık eylem planına göre bu sayede daha hızlı ve ucuz teslimatların yapılmasının hedeflendiği bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu adım ile ulaşımın zor olduğu bölgelere ve bu bölgelerde bulunan hastanelere daha hızlı test kiti ve sağlık ekipmanları gönderilmesi hedefleniyor.

The Telegraph gazetesine göre bu proje kapsamında drone’lar ile ilk teslimat Wight Adası’na yapıldı. 

İngiltere’nin güneyindeki Manş Denizi'nde bulunan 140 bin nüfuslu adaya bu sayede daha hızlı bir şekilde gerekli ekipmanların ulaştırıldığı bilgisinin altı çizildi.

Açıklanan son rakamlara göre yaklaşık 200 bin kişinin corona virüse yakalandığı İngiltere’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.

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