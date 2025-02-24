Dronlar artık karanlıkta yolunu bulabilecek

Massachusets Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, dronların karanlık veya düşük görüşlü iç mekanlarda kendi kendini konumlandırmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.



MiFly adlı sistem, ortama yerleştirilen tek bir etiketten yansıtılan radyo frekans dalgalarını kullanarak, dronun yerini belirlemesini ve gideceği rotayı bulmasını sağlıyor.



NASIL ÇALIŞIYOR?



Drona monte edilmiş iki hazır radar, ortamdaki etiketten seken radyo frekans dalgalarını kullanarak cihazın konumunu belirliyor. Daha sonra bu ölçümler dronun yerleşik bilgisayarından gelen verilerle birleştiriliyor ve uçan robotun rotasını tahmin etmesini sağlıyor.



HATA PAYI 7 SANTİMETRE



Piyasada satılan dronlarla yüzlerce deney gerçekleştiren araştırmacılar, MiFly’ın tutarlı bir şekilde en fazla 7 santimetre sapma ile işini yaptığını vurguluyor.



DAHA UCUZ VE PRATİK



MiFly, duvara yapışırılabilen tek etiketle navigasyon sağlayabildiği için, çok daha fazla yansıtıcı talep eden diğer yöntemlerden daha ucuz ve uygulaması daha kolay bir sistem. Ayrıca etiket kendi sinyalini üretmek yerine drondan gelen sinyalleri yansıtarak çalıştığı için çok daha az güç harcıyor.



MİLİMETRE DALGA SİNYALLERİNİ KULLANIYOR





Araştırmacılar MiFly’ı geliştirirken milimetre dalga sinyallerini kullandı. Modern radarlarda ve 5G iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan milimetre dalga sinyalleri, karton, plastik, iç duvarlar gibi malzemelerden geçebilir ve karanlıkta çalışırlar.



Sistemi geliştiren ekip, etiketten yansıyan sinyaller ile ortamdaki diğer alanlardan yansıyan sinyalleri ayırabilmek için tasarladıkları özel etiketi, geri dağıttığı sinyale küçük bir frekans ekleyecek şekilde yapılandırdı. Ortamdan gelen yansımalar tek bir frekansta radara ulaşırken, etiketten gelen sinyaller farklı bir frekansta geri geliyor. Bu sayede cihaz, gelen yanıtları ayırt edebiliyor.



KENDİ YOLUNU BULAN UÇAN ROBOTLAR MÜMKÜN



MIT’nin geliştirdiği teknoloji daha ileri taşınması durumunda özellikle depolar, fabrikalar gibi endüstriyel ortamlarda rotasını kendi bulan otonom dronların kullanılmasını sağlayabilir. Böylece insan kontrolü olmaksızın ağır yüklerin uzun mesafelere taşınması ve yüksek yerlere yerleştirilmesi mümkün olacak.