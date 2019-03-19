Dungeons & Aliens, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra eve dönen üç cüce büyücünün hikayesini anlatıyor. Ancak oraya vardıklarında, şenlik ateşinin beklemesi gerektiği ortaya çıkıyor, çünkü evleri uzaylılar tarafından saldırıya uğramış! Uzaydan gelen işgalciler, dünyanın en derin zindanları, madenleri ve mağaraları da dahil olmak üzere her yere yayılmaya başladı. Cesur arkadaşlar, şehri düşmanların elinden kurtarma görevine başlamak için en derin zindanların en alt seviyelerine ışınlanır.



Zindanların sonraki katlarına doğru olan yolculuğunuz boyunca, kahramanlar, sürünen askerlerden, uçan ve süper lazerli güçlü boss'lara kadar, farklı türlerde uzaylılarla dolu 60 seviyeyle karşılaşacaklar.



Neyse ki, cüceler ellerinde bir dizi büyü, özel saldırı ve büyülü füze bulunduğundan savunmasız değil, bu yüzden mücadele heyecan verici ve şiddetli olacak. Kahramanlar, sivilleri baskıdan kurtarırken ve evlerini kozmik istilacılardan kurtarırken, zindanların tepesine çıkmayı başarabilecek mi?



Dungeons & Aliens:



• Fantastik dünya ve uzaylılar hakkındaki en klişe filmlerden esinlenen komik karışımı

• Kaydır ve Kes mekaniğinin kule savunması ile kombinasyonu

• El çizimi, klasik grafik tasarım

• Düşmanları ortadan kaldırılmak için acımasız ve gelişen büyüler

• Aşılması gereken 60 seviye

• Nintendo Switch konsolunun özelliklerine uyarlanmış kontroller