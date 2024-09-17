Dünya devi Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Salgın döneminde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Ardından hem evden hem ofisten çalışma modeli olan hibrit sisteme dönüldü. Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, çalışanlarını artık tüm mesai günlerinde ofise çağırıyor.

Dünya devi Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden , evden çalışma uygulamasına son vermeye hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Andy Jassy, kararı çalışanlara gönderdiği mesajla duyurdu. Gelecek yıldan itibaren 5 gün ofise gelmenin zorunlu olacağını bildirdi.

Jassy, salgın öncesi uygulanan politikanın geri getirildiğini ifade etti. Amazon CEO'su, ekip üyelerinin ofisteyken daha iyi işbirliği yaptığını savundu.

Şirket salgın döneminde 5 gün evden çalışma imkanı tanırken, daha sonra bunu 2 gün ile sınırlamıştı. Geçen yıl geçilen hibrit çalışma sistemi çalışanlar tarafından protesto edilmişti.

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