Dünya devi Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, evden çalışma uygulamasına son vermeye hazırlanıyor.



Şirketin CEO'su Andy Jassy, kararı çalışanlara gönderdiği mesajla duyurdu. Gelecek yıldan itibaren 5 gün ofise gelmenin zorunlu olacağını bildirdi.



Jassy, salgın öncesi uygulanan politikanın geri getirildiğini ifade etti. Amazon CEO'su, ekip üyelerinin ofisteyken daha iyi işbirliği yaptığını savundu.



Şirket salgın döneminde 5 gün evden çalışma imkanı tanırken, daha sonra bunu 2 gün ile sınırlamıştı. Geçen yıl geçilen hibrit çalışma sistemi çalışanlar tarafından protesto edilmişti.