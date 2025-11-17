"Dünya dışı cisim" tartışmaları sürüyor: 3I/ATLAS canlı yayında izlenecek

Son aylarda, sosyal medyada bazı kullanıcılar 3I/ATLAS’ın “dünya dışı bir araç” olabileceğine dair spekülasyonlarda bulundu. Elon Musk dahil bazı ünlü isimlerin bu yorumları gündemi daha da alevlendirdi. Uzmanlar ise, gerçeklerin ancak açık veri paylaşımı ile ortaya çıkacağını vurguluyor. NASA’nın 1–7 Ekim arasında çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafları önümüzdeki hafta yayımlaması bekleniyor. Bu görüntüler, kuyruklu yıldızın şimdiye kadarki en net görüntüleri olacak.

NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENİR?

İtalya’daki yüksek güçlü teleskopların kullanıldığı The Virtual Telescope Project, kuyruklu yıldızı 17 Kasım Pazartesi, ET 23.15’te (Türkiye saatiyle 18 Kasım Salı 07.15) resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacak.



3I/ATLAS’ın parlaklığı +10.9 kadir civarında olduğu için çıplak gözle görülmesi mümkün değil. Ancak canlı yayında nesnenin gerçek zamanlı teleskop görüntüleri paylaşılacak.