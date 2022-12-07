Dünya genelinde 175 milyon akıllı ev var!

Teknolojinin günlük hayatımıza daha fazla nüfuz etmesiyle birlikte dijital ve akıllı cihazların birincil yaşam alanı olan evlerdeki kullanımı da artıyor. Statista’nın yayımladığı veriler, dünya genelinde 175 milyon akıllı ev olduğuna işaret ediyor.

Potansiyel ev alıcılarının %78 i akıllı bir ev için daha fazla bütçe ayırmaya gönüllü olurken, %35’i de akıllı ev cihazları almanın önemli bir kriter olduğunu belirtiyor. Bu cihazların ilk sırasında %50 ile ses kontrol aletleri, %41 ile televizyon, bilgisayar gibi akıllı cihazlar gelirken, sıralamayı %36 ile akıllı ışıklar takip ediyor.



Neutron markasına ait NeutronLife projesinin yöneticisi Seyit Bilal Doğan, akıllı ev aletlerinin yalnızca günlük rutinlerinin kolaylaştırılması için değil, evdeki güvenliğin kontrol altına alınması için de kullanıldığını söyleyerek konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

“Tüketicilerin %46’sı akıllı ev cihazlarını rutinlerini konforlu kılmak için aldığını söylese de, %17’si ana sebebinin kendileri evde yokken evlerini izlemek ve %16’sı ise evlerindeki güvenliği artırmak için aldığını söylüyor. Biz de tüketicilerin gerek meşguliyetleri sırasında gerekse evde olmadıkları dönemlerde kontrolü elden bırakmamaları, sorumluluk ve hobilerini konforlu kılmaları için akıllı cihazlardan oluşan ürün yelpazemizi her geçen gün büyütüyoruz. Bu ürünler arasında yer alan akıllı mama kabı, ninni söyleyen kamera, hassas tartı, ip atlama cihazı gibi kendi üretimlerimiz, son dönemde yoğun rağbet görüyor.”



EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA TEK TUŞLA NİNNİ SÖYLETİYOR



Akıllı ev cihazları ürünlerinin birçok amaca hizmet ettiğini aktaran Seyit Bilal Doğan, ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Ebeveynleri en çok önemsedikleri konuların başında çocuklarının sağlığı geliyor. Ancak özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarının uyku gibi rutinlerini takip etmeleri çok zor. Biz de ninni söyleyen kamera ile bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Ninni söyleyen kamera, hareket ve ağlama algılama bildirimleri ile hem ebeveynlerin bebeklerinden her an haberdar olmalarını hem de önceden yüklenmiş ninnilerin tek tuşla çalınmasıyla birlikte bebeklerin uykuya huzurla dalmasını sağlıyor. Ebeveynler, 10 farklı kullanıcıya erişim verilebilen kameranın 5 metreye kadar gece görüşü özelliği ile çocuklarını gece de kontrol edebiliyor.”



‘EN SON NE ZAMAN MAMA VERMİŞTİM’ SORULARI AKILLI CİHAZLARLA GERİDE KALIYOR



Hayvan sahiplerinin kuşku duydukları hususları da göz önünde bulundurup, buna uygun ürünler de geliştirdiklerine dikkat çeken NeutronLife projesinin yöneticisi Seyit Bilal Doğan, geliştirdikleri kameralı akıllı mama kabının özelliklerini şöyle anlattı:

“Evdeki diğer dostlarımız olan evcil hayvanlarımızın beslenme düzeninin hepimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kameralı akıllı mama kabı ile hem dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de evcil hayvan sahiplerinin en son ne zaman mama vermiştim gibi sorularının önüne geçiyoruz. Kullanıcılar, ürünümüzle evcil hayvanlarının öğünlerini planlayabiliyor, en son ne zaman mama verildiğini takip edebiliyor. Maksimum 4 litrelik yem kapasitesine sahip cihaz ile bu işlemlerin tümünü uzaktan ayarlayabiliyor. Harici mikrofon ile de minik dostlarına seslenerek yemek saatinin geldiğini haber verip, yiyip yemediğini kameradan kontrol edebiliyor.”



Seyit Bilal Doğan

HAREKETSİZLİĞE AKILLI CİHAZLARLA ALTERNATİF YAŞAM BİÇIMI ÜRETTİLER



Seyit Bilal Doğan'dan edinilen bilgilere göre akıllı cihazlar, uzaktan çalışma modelinin yanı sıra soğuk havaların gelmesiyle birlikte evde geçirilen zamanın artmasının neden olduğu hareketsiz yaşam biçimine de alternatif bir çözüm getiriyor.

İp atlama cihazı, bireylerin dışarı çıkmadan evde kendi kendilerine egzersiz yapmalarına olanak tanırken, telefon ile entegre edilebilen hassas tartı da veri analizi ile kilo, kas ve yağın ölçülmesini sağlıyor. NeutronLife’ın tüm akıllı cihazlarının kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulum özellikleri ise kullanıcıların süreci kolay yönetmeleri için avantaj sunuyor.