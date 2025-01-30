Dünya için tehdit mi? Bilim İnsanları, "şehirleri yok edebilir" uyarısıyla yeni bir asteroiti takibe aldı

Bilim insanları, Dünya’ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti.



NASA’nın takibe aldığı 2024 YR4 adlı uzay kayasının, önümüzdeki on yıl içinde gezegenimize çarpma olasılığı yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



Asteroitin özellikle büyük şehirleri hedef alması durumunda ciddi yıkımlara yol açabileceği belirtildi.



Geçtiğimiz yıl keşfedilen 2024 YR4, 1908’de Sibirya’ya düşerek 80 milyon ağacı yok eden ve büyük bir patlamaya neden olan Tunguska asteroitiyle benzer büyüklükte. Bilim insanları, bu tür bir çarpışmanın büyük bir krater oluşturabileceğini ve etkilenen bölgedeki toplulukları yok edebileceğini söylüyor.



NASA LİSTESİNDE ZİRVEYE OTURDU



2024 YR4, NASA’nın gezegenimize çarpma ihtimali olan en riskli asteroidleri sıraladığı Sentry listesinde en üst sıraya yerleşti. Asteroitin mevcut yörünge hesaplamaları, gezegenimize 100 bin kilometre yaklaşacağını gösterse de, doğrudan çarpma ihtimalinin yüzde 1 ila 1,2 arasında değişebileceği ifade ediliyor.



"ENDİŞELENMEK İÇİN ERKEN"



Asteroit avcısı David Rankin, “İnsanlar henüz paniğe kapılmamalı” diyerek çarpışma ihtimalinin hâlâ çok düşük olduğuna dikkat çekti. Uzay kayasının büyük ihtimalle Dünya’ya çarpmadan geçeceğini söyleyen Rankin, asteroitin en yüksek çarpışma riski taşıyan bölgeyi Güney Amerika’dan Sahra Altı Afrika’ya uzanan bir hat olarak tanımladı.



RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER



Gökbilimciler, 2028’de asteroit Dünya’ya 8 milyon kilometre yaklaştığında radar gözlemleri yaparak büyüklüğünü ve bileşimini daha net belirleyebileceklerini söylüyor. Çünkü bir asteroitin çarpma etkisi, yalnızca büyüklüğüne değil, bileşimine de bağlıdır.



Taş yapılıysa atmosfere girerken parçalanarak hava patlamasına neden olabilir. Demir içeriyorsa atmosferi aşarak doğrudan çarpabilir ve büyük bir krater oluşturabilir.



Bilim insanları, 2032 öncesinde 2024 YR4 hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışacaklarını ve olası bir çarpışma senaryosuna karşı hazırlık yapacaklarını belirtiyor.