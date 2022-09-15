Dünya iklim değişikliğinde yanlış yöne ilerliyor

Dünya iklim değişikliği ile mücadelede yanlış yönde ilerliyor.



Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yayınladığı ''United in Science'' adlı raporunda, iklim değişikliğinin etkilerinin artmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.



Raporda, atmosferdeki sera gazının tüm önlemlere karşın arttığı, dünya liderlerinin küresel ısınmayla mücadele için stratejiler benimsemede başarısız olduğu vurgulandı.



Dünya Meteoroloji Örgütü taahhütler ve uygulamalar arasındaki büyük farka da dikkat çekti. Örgüt "Çok daha iddialı eylemler olmadıkça, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha da yıkıcı olacağını" vurguladı.



Sera gazlarının yüzde 70'ine kentlerin yol açtığı, ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenen halkların kırsal toplumlar olduğu belirtildi.

DÜNYANIN YARISI SAVUNMASIZ



Dünya nüfusunun neredeyse yarısının iklim değişikliğiyle birlikte artan; sel, sıcaklık, kuraklık, orman yangınları ve fırtınalar gibi felaketlere karşı savunmasız olduğuna da dikkat çekiliyor.



Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres de bu yaz Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar ve Pakistan'daki son sel felaketine vurgu yaptı. Guterres, "İklim değişikliğinin tarihte görülmemiş bir yıkıma yok açabileceğini" söyledi.



Uzmanlar, 2050'li yıllarda kentlerde yaşayan 1,6 milyardan fazla insanın 35 dereceyi bulan üç aylık ortalama sıcaklara maruz kalacağını düşünüyor.



Dünya Meteoroloji Örgütü ise önümüzdeki beş yıl içinde tüm dünyayı kapsayacak bir erken uyarı sistemi geliştireceklerini açıkladı.