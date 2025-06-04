Dünya nüfusu yanlış hesaplanmış: “Birkaç milyar fazla insan yaşıyor”

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yaz itibarıyla gezegende yaklaşık 8,2 milyar insanın yaşadığını tespit etmişti. Ancak yakın tarihli bir araştırma, dünyadaki gerçek insan sayısı çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor.



Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden doktora sonrası araştırmacısı Josias Láng-Ritter ve meslektaşları, dünya nüfusunu sayarken eksik hesaplama yapıldığını, çünkü kırsal alanlardaki veri kümelerinin genellikle eksik olduğunu ifade etti.



Araştırmacılar, "incelenen veri kümeleri arasında büyük tutarsızlıklar" saptadı. Bu da "kırsal nüfusun, en doğru veri kümesinde bile, bildirilen rakamlara kıyasla yarı yarıya düşük tahmin edildiği" anlamına geliyor.



KIRSAL NÜFUS YÜZDE 50 EKSİK HESAPLANDI



Saygın bilimsel dergi Nature’da yayınlanan araştırma makalesinde BM’nin kırsal alanlarda yaşayan insanların sayısını en az yüzde 50 oranında eksik hesapladığı tespit edildi.



Sonuçta bu durum, dünyada düşünüldüğünden “yüz milyonlarca” veya “birkaç milyar” kadar fazla insanın yaşadığı anlamına geliyor.



KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?



Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nden profesör Jonathan Kennedy, The Guardian’da kaleme aldığı bir yazıda söz konusu bulguları yorumladı. Kennedy’ye göre dünyada düşünüldüğünden çok daha fazla insanın yaşıyor olması, gezegenin kısıtlı kaynakları düşünüldüğünde endişe verici gibi görünebilir. Ancak bu iyi bir şey de olabilir.



Kennedy, "aşırı nüfus" konusundaki endişelerin orantısızca abartıldığını savundu. BM'ye göre dünya nüfusu, 2080'lerin ortalarında sabitlenecek ve zirveye ulaşacak, bu noktada düşmeye başlaması bekleniyor. Bu da birçok uzmanı nüfus azalmasının tehlikelerini düşünmeye itiyor.



Profesör, "Bu kadar çok insan Dünya kaynaklarına önemli bir yük bindirir, ancak tüketim sorumlu bir şekilde yönetilir ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirilirse, dünyanın kıyametvari bir felaketten kaçınması sağlabilir” diye yazdı.

