Dünya yakınlarında gözlemlenen "İkinci Ay"a dair yeni iddia

Harvard Üniversitesi’nden tanınmış astronom Avi Loeb, Dünya’nın yörüngesine geçici olarak yakalanan ve "İkinci Ay" olarak adlandırılan “2025 PN7” isimli küçük bir gök cisminin Sovyetler Birliği’nin 1964’te fırlattığı Zond 1 uzay sondasının kalıntısı olabileceğini ileri sürdü.



Loeb’e göre, Zond 1 görevinde yaşanan teknik arızalar nedeniyle araçla bağlantı erken kesilmişti. Ancak Loeb ve meslektaşı, kâr amacı gütmeyen Initiative for Interstellar Studies kuruluşundan mühendis Adam Hibberd, görevin rotasını yeniden hesaplayarak bu eski sondanın Güneş çevresinde kaybolduktan sonra tekrar keşfedilmiş olabileceğini düşünüyor.



Bilim insanları, hipotezlerini doğrulamak için 2025 PN7’nin yüzey bileşimini belirleyecek tayf ölçümleri yapılmasını öneriyor. Böylece cismin doğal bir göktaşı mı yoksa insan yapımı bir uzay aracı mı olduğu anlaşılabilir.

DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Loeb’in söz konusu teorisine benzer bir teori ortaya atılmıştı. Daha önce de 2020’de tespit edilen 2020 SO adlı nesnenin, NASA’nın 1966’daki Surveyor 2 Ay görevine ait bir roket parçası olduğu iddia edilmişti. İddia daha sonra doğrulanmıştı.