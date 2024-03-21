Dünyada bir ilk: Avrupa Parlamentosu, yapay zeka yasasını onayladı

AB Yasa Yapıcıları, yapay zeka için çıkarılan yasa tasarısına onay verdi.

27 ülkeden oluşan bloğun yapay zeka yasasını nihai olarak onaylayarak, bu yıl içinde yürürlüğe girmesini sağladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, yönetmeliklerin ilk kez önerilmesinden beş yıl sonra, Yapay Zeka Yasası lehine ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

YOL GÖSTERİCİ OLMASI BEKLENİYOR

Yapay Zeka Yasası'nın, hızla gelişen teknolojinin nasıl düzenleneceğiyle boğuşan diğer hükümetler için küresel bir yol gösterici görevi görmesi bekleniyor.



OpenAI CEO'su Sam Altman, geri adım atıp ayrılma planları olmadığını söylemeden önce geçtiğimiz yıl ChatGPT üreticisinin Yapay Zeka Yasası'na uyum sağlayamaması durumunda Avrupa'dan çekilebileceğini öne sürerek küçük çaplı bir kargaşaya neden olmuştu.

İşte dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka kurallarına bir bakış:

Tıbbi cihazlarda veya su veya elektrik şebekeleri gibi kritik altyapılarda yapay zeka, yüksek kaliteli verilerin kullanılması ve kullanıcılara net bilgi sağlanması gibi daha sıkı kurallar uygulanacak.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ KİMLİK TESPİTİ YASAK

Bazı yapay zeka kullanımları, kabul edilemez bir risk oluşturduğu için yasaklandı.



Kaçırma veya terörizm gibi ciddi suçlar dışında, polis tarafından halkın yüzünün yapay zeka destekli uzaktan "biyometrik kimlik tespiti" sistemleri kullanılarak taranması yeni yasayla birlikte yasak.