Dünyada bir ilk: Avrupa Parlamentosu, yapay zeka yasasını onayladı

AB Yasa Yapıcıları, yapay zeka için çıkarılan yasa tasarısına onay verdi.
27 ülkeden oluşan bloğun yapay zeka yasasını nihai olarak onaylayarak, bu yıl içinde yürürlüğe girmesini sağladı.
Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, yönetmeliklerin ilk kez önerilmesinden beş yıl sonra, Yapay Zeka Yasası lehine ezici bir çoğunlukla oy kullandı.
YOL GÖSTERİCİ OLMASI BEKLENİYOR
Yapay Zeka Yasası'nın, hızla gelişen teknolojinin nasıl düzenleneceğiyle boğuşan diğer hükümetler için küresel bir yol gösterici görevi görmesi bekleniyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, geri adım atıp ayrılma planları olmadığını söylemeden önce geçtiğimiz yıl ChatGPT üreticisinin Yapay Zeka Yasası'na uyum sağlayamaması durumunda Avrupa'dan çekilebileceğini öne sürerek küçük çaplı bir kargaşaya neden olmuştu.
İşte dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka kurallarına bir bakış:
Tıbbi cihazlarda veya su veya elektrik şebekeleri gibi kritik altyapılarda yapay zeka, yüksek kaliteli verilerin kullanılması ve kullanıcılara net bilgi sağlanması gibi daha sıkı kurallar uygulanacak.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KİMLİK TESPİTİ YASAK
Bazı yapay zeka kullanımları, kabul edilemez bir risk oluşturduğu için yasaklandı.
Kaçırma veya terörizm gibi ciddi suçlar dışında, polis tarafından halkın yüzünün yapay zeka destekli uzaktan "biyometrik kimlik tespiti" sistemleri kullanılarak taranması yeni yasayla birlikte yasak.
GENEL AMAÇLI YAPAY ZEKA MODELLERİ DE DÜZENLEME ALTINDA
Yasanın ilk taslakları, özgeçmişleri ve iş başvurularını tarama gibi dar kapsamlı görevleri yerine getiren yapay zeka sistemlerine odaklandı.
OpenAI'nın ChatGPT'si ile örneklenen genel amaçlı yapay zeka modellerinin şaşırtıcı yükselişi, AB politika yapıcıları ayak uydurmak için çabalamaya gönderdi.
YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN HER ŞEY ETİKETLENMELİ
Avrupa'daki yeni kurulan şirketlerden OpenAI ve Google'a kadar her türlü genel amaçlı yapay zeka modelinin geliştiricileri, sistemleri eğitmek için kullanılan internetteki metin, resim, video ve diğer verilerin ayrıntılı bir özetini vermeleri ve ayrıca AB telif hakkı yasalarına uymaları gerekiyor.
Yapay zeka tarafından üretilen sahte resimler, mevcut kişilerin, yerlerin veya olayların videoları veya ses kayıtları, yapay olarak manipüle edilmiş olarak etiketlenmelidir.
EN BÜYÜK MODELLER İLAVE İNCELEME ALTINDA
OpenAI'nın en gelişmiş sistemi GPT4 ve Google'ın Gemini dahil "sistemik riskler" oluşturan en büyük ve en güçlü yapay zeka modelleri için ekstra inceleme var.
AB, bu güçlü yapay zeka sistemlerinin "ciddi kazalara neden olabileceğinden veya kapsamlı siber saldırılar için kötüye kullanılabileceğinden"endişe ediyor. Ayrıca üretken yapay zekanın zararlı önyargıları birçok uygulamaya yayarak birçok insana etki edebileceğinden korkuyorlar.
UYGULAMA VE YAPTIRIMLAR
Yapay Zeka Yasası'nın, AB üye ülkelerinin onayı da dahil olmak üzere birkaç son formalitenin ardından Mayıs veya Haziran aylarında resmi olarak yasalaşması bekleniyor.
Yasa kitaplarına girdikten altı ay sonra ülkelerin yasaklanmış yapay zeka sistemlerini yasaklamaları gerekiyor.
Sohbet robotları gibi genel amaçlı yapay zeka sistemleri için kurallar, yasanın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra uygulanmaya başlayacak.
2026 yılının ortasına kadar, yüksek riskli sistemler için gereklilikler dahil olmak üzere tüm düzenlemeler yürürlükte olacak.
HER AB ÜLKESİ KENDİ YAPAY ZEKA DENETİM BİRİMİNİ KURACAK
Uygulama yürürlülüğe girdiğinde, her AB ülkesi kendi yapay zeka denetim birimini kuracak ve vatandaşlar, kuralların ihlalinin kurbanı olduklarını düşünürlerse şikayette bulunabilecekler.
Yapay Zeka Yasası'nın ihlalleri, 35 milyon euroya veya bir şirketin küresel gelirinin yüzde 7'sine kadar para cezası çekebilir.
Yeni yasanın kısmen kapsadığı işyerinde yapay zeka gibi alanlar da dahil olmak üzere, yaz seçimlerinden sonra daha fazla yapay zeka ile ilgili mevzuat gelebileceği de kaydedildi.
YAPAY ZEKA YASASININ KÜRESEL ETKİLERİ
ABD'de Başkan Joe Biden, Ekim ayında yapay zeka hakkında kapsamlı bir yürütme emri imzaladı ve bunun mevzuat ve küresel anlaşmalarla desteklenmesi bekleniyor. Bu arada, en az yedi ABD eyaletindeki milletvekilleri kendi yapay zeka yasaları üzerinde çalışıyorlar.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yapay zekanın adil ve güvenli kullanımı için Küresel Yapay Zeka Yönetişim Girişimi'ni önerdi ve yetkililer, Çin içindeki insanlar için üretilen metin, resim, ses, video ve diğer içerikler için geçerli olan üretken yapay zeka yönetimine yönelik “geçici önlemler” yayınladı.
Brezilya'dan Japonya'ya kadar diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler ve Yedi Sanayileşmiş Ülke Grubu (G7) gibi küresel gruplar da yapay zeka önlemleri almak için harekete geçiyor.
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