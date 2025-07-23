Dünyada ilk: İnsansı robot kendi bataryasını değiştirirken görüntülendi
Çinli UBTECH firmasının geliştirdiği yeni nesil insansı robotun bataryasını kendi kendine değiştirdiği anların görüntüleri yayınlandı.
Çinli teknoloji şirketi UBTECH tarafından geliştirilen yeni nesil insansı robot Walker S2, bu yıl piyasaya sürülen en dikkat çekici robotlardan biri oldu.
Onu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise, bataryasını insan yardımı olmadan kendi başına değiştirebilmesi. Bu sayede robot, haftanın yedi günü, günde 24 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.
YETİŞKİN İNSAN BOYUTUNDAWalker S2, yaklaşık 162 cm boyunda ve 43 kilogram ağırlığında. Yani hemen hemen bir yetişkinin boyutlarına sahip. Robot, çift batarya sistemine sahip 48 voltluk lityum bataryayla çalışıyor. Tek şarjla yaklaşık iki saat yürüyebiliyor veya dört saat boyunca ayakta kalabiliyor. Tam şarj olması ise yaklaşık 90 dakika sürüyor.
UBTECH’e göre Walker S2’nin en dikkat çekici ve yenilikçi özelliği, batarya değişimini tamamen otonom olarak yapabilmesi.
KARARI KENDİ VERİYORYouTube’da yayınlanan tanıtım videosunda, robotun bir şarj istasyonuna giderek sırtındaki bataryayı robotik kollarıyla çıkarıp boş bir yuvaya yerleştirdiği, ardından yeni bir bataryayı alıp tekrar sırtına taktığı görülüyor.
Robot, mevcut bataryalardan biri bitince bu işlemi kendi başına gerçekleştirebiliyor. UBTECH yetkililerine göre Walker S2, enerji seviyesini sürekli izliyor ve görev önceliklerine göre batarya değiştirme ya da şarj etme kararını kendi veriyor.
FABRİKA VE KAMUSAL ALANLAR İÇİN TASARLANDIWalker S2, özellikle fabrikalarda veya müşteri karşılama gibi halka açık görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı.
Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özellikleriyle dijital sistemlere entegre olabiliyor.
UBTECH'in bu yeni robotu, kesintisiz çalışma potansiyeliyle insansı robot teknolojisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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