Dünyada ilk: Japonya uzaya ahşap uydu fırlatıyor

UZAY ÇÖPÜ SORUNU



Geçen yılın eylül ayı itibarıyla yörüngede 10 bin 590 uydunun bulunduğuna ve yaklaşık 8 bin 800'ünün hala çalışır durumda olduğuna inanılıyor.



Bu büyüyen uzay karmaşasının önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi bekleniyor, çünkü tahminler şu andan itibaren 2031'e kadar her yıl 2 bin 500 uydunun daha fırlatılacağını gösteriyor.



Bütün bunlar, uzayda yaklaşık 11 bin tonluk uzay çöpünün yarıştığı anlamına geliyor.

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