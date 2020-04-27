Dünyada meteor çarpması nedeniyle ilk ölüm Osmanlı’da gerçekleşmiş olabilir

Bilim insanları, bir göktaşı tarafından vurulma ve öldürülme olasılığının 250 binde bir kadar düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor ve dünyadan bu nedenle hayatını kaybeden kimse kayıtlara geçmiş değil.



Independent’ta yer alan habere göre, araştırmacılar 130 yıldan daha eski ve dünya dışı bir nesneyle ölümcül bir karşılaşmayı tanımlayan üç ayrı resmi belge bulduklarını açıkladı. Buna göre, 22 Ağustos 1888 günü akşam saat 8.30 civarında, günümüzde Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan bölgede önce gökyüzünde bir ateş topu görüldü ardından bir kişi bu nedenle hayatını kaybetti.



"BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Türk devlet arşivlerinde yer alan el yazmalarına göre, bir adam göktaşı düşmesinin ardından yaşamanı yitirdi, bir diğeri ise felç kaldı. Uzmanlar olayın, Padişah II. Abdülhamit'e sunulan bir raporla da doğrulandığını aktardı.



Araştırmacılar bulgularını açıklayan akademik bir makalede, "Bu belgelerin resmi hükümet kaynaklarında bulunması ve yerel yetkililer tarafından yazılması nedeniyle onların gerçeklikleri hakkında herhangi bir şüphemiz yok. Bu belgeler, meteor düşmesi nedeniyle bir insanın hayatını kaybetmesinin tarihteki ilk kanıtı olacak” ifadelerini kullandı.



TARİHTEKİ BİLİNEN İLK METEOR KURBANI

Bilinen ilk meteor kurbanı Ann Elizabeth Fowler Hodges.

Daha önce, Kasım 1954'te ABD’nin Alabama eyaletinde bir çiftlik evinde kanepede uyurken Ann Elizabeth Fowler Hodges'e Sylacauga adlı göktaşı isabet etmişti. Hoghes karnından yaralanmış ve daha sonrasında iyileşmişti.



1677 yılında ise, bir keşişin bulutlardan gelen kükürtlü bir taş ile vurularak ödüğüne dair bir rapor tutuldu. Ancak olay hakkında günümüzde yeterince kanıta ulaşılamadı.

Daha yakın bir tarihte ise NASA, Güney Hindistan’da bir otobüs şoförünün 6 Şubat 2019'da bir göktaşı tarafından öldürüldüğünü iddalarını reddetti. NASA, kara kaynaklı bir patlamanın en olası neden olduğunu açıkladı.

AVUSTRALYA SEMALARINI METEOR AYDINLATTI



