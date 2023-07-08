Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı

Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Antalya'da tanıtıldı. Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne getirilen robot Sophia, çeşitli programlara katıldı. İnsansı robot Sophia, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı - 1

ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ'NDEN RADYO YAYINI YAPMIŞTI

İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılan Sophia, dünyada radyo yayını yapan ilk robot oldu.

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