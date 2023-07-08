Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı

ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ'NDEN RADYO YAYINI YAPMIŞTI



İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılan Sophia, dünyada radyo yayını yapan ilk robot oldu.

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