Dünyadaki Bitcoin ATM sayısı 6 bini aştı

Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana, dünya genelinde yaklaşık 1000 adet Bitcoin ATM cihazı daha kuruldu.

Kimilerince kısaca BTM olarak da tanımlanan bu makinelerin yüzde 35’i ise satış yanında alım işlemleri de yapabiliyor.



Geçen ayın ortalarında Miami Uluslararası Havalimanı’na Bitcoin ATM yerleştiren Bitstop firmasının kurucu ortağı ve Strateji Baş Sorumlusu Doug Carillo, cihazın yolcular için oldukça kullanışlı olduğunu belirtti.

Carillo,“Pratik ve güvenli olması nedeniyle her geçen gün daha fazla insan nakit yerine, Bitcoin ile yola çıkıyor. Bu açıdan Miami Uluslararası Havalimanı’nın müşterilerimizin yurt içi veya yurt dışına seyahat ederken ceplerindeki dolarlar ile rahatça alım-satım işlemleri yapması adına mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

ARIZALANAN BITCOIN ATM'Sİ PARA SAÇTI