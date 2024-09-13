Dünyanın en büyük adasından gelen sismik sinyalin gizemi belli oldu

Bilim insanları, geçen yıl eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler tarafından kaydedilen sismik sinyalin Grönland'daki tsunami sonucu oluştuğunu tespit etti.

Dünyanın en büyük adasından gelen sismik sinyalin gizemi belli oldu

BBC'nin haberine göre, bilim insanları Danimarka Donanması'nın iş birliğinde 2023'te 9 gün süren sismik gizemli sinyali inceledi.

Sismik verileri kullanan bilim insanları, sinyalin kaynağının Grönland’ın doğusundaki Dickson Fiyordu olduğunu belirledi. Bunun üzerine uydu görüntüleri ve tsunami öncesi çekilen fiyordun fotoğrafları dahil olmak üzere birçok veri karşılaştırıldı.

SEBEBİ MEGA TSUNAMİ 

Sonuçta bilim insanları, Dickson Fiyordu’nda 1200 metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde bulunan bir yamaçtan eriyen buzulun çökmesi sonucu oluşan devasa heyelanın 9 gün boyunca "Dünya'yı sallayan" tsunamiyi tetiklediği sonucuna ulaştı.

Araştırmada, heyelan nedeniyle 200 metre yüksekliğinde devasa bir dalga meydana geldiği, oluşan bu "mega tsunami"nin dar fiyortta sıkışarak ileri geri gidip gelmesi ile "gizemli" sismik sinyalin oluştuğu kanaatine varıldı.

insanları, iklim değişikliği etkisiyle Grönland dağlarını destekleyen buzulların erimesinin benzer heyelanları sıklaştırdığını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak?

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak?

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı | "Üç müşteriden birini kaybettik"

TEKNOLOJİ HABERLERİ

United Airlines, tüm uçaklarına ücretsiz Starlink Wi-Fi getiriyor

United Airlines, tüm uçaklarına ücretsiz Starlink Wi-Fi getiriyor

Messi'yi geride bıraktı: Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu

Messi'yi geride bıraktı: Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu

ABD'de 170 milyon kullanıcılı TikTok İçin kritik dava

ABD'de 170 milyon kullanıcılı TikTok İçin kritik dava

Apple, AirPods Pro 2'de işitme cihazı modu için FDA onayı aldı

Apple, AirPods Pro 2'de işitme cihazı modu için FDA onayı aldı

Londra'da siber saldırıya gözaltı: 5 bin kullanıcının banka bilgileri tehlikede!

Londra'da siber saldırıya gözaltı: 5 bin kullanıcının banka bilgileri tehlikede!

BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı

BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...