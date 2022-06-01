Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 4500 yaşında 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Bilim insanları, genetik testleri kullanarak Batı Avustralya'da büyük bir sualtı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu belirledi.



En az 4 bin 500 yılda tek bir tohumdan yayıldığına inanılıyor.



Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz yosununun yaklaşık 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını duyurdu.



Avustralya kıyılarında yaygın olarak bulunan türlerin (şerit otu olarak da bilinir) genetik çeşitliliğini anlamak için yola çıkan ekip, Perth'in yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki Shark Bay'de keşfe tesadüfen rastladı.



Araştırmacılar, körfez boyunca sürgünler topladı ve her bir örnekten bir "parmak izi" oluşturmak için 18 bin genetik işaretçiyi inceledi.



Çayırı kaç bitkinin oluşturduğunu keşfetmeyi amaçlayan ekip, tek bir bitki olduğunu gördü.



Çalışmanın baş yazarı Jane Edgeloe, "Cevap bizi şaşırttı. Sadece bir bitki Shark Bay'de 180 km'den fazla genişleyerek onu dünyadaki bilinen en büyük bitki haline getirdi" dedi.