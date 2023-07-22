Dünyanın en çok güneş alan yeri belirlendi

Çalışmanın yazarlarından Raul Cordero, "Bu aslında yazın Venüs'te olsanız maruz kalacağınız radyasyona eşdeğer" dedi.



Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden akademisyen, Venüs'ün Dünya'ya kıyasla Güneş'e yüzde 28 oranında daha yakın olduğunu hatırlatarak, Altiplano'daki durumu "inanılmaz" diye niteledi.



Cordero, dünyanın en yüksek ikinci platosundaki radyasyon seviyesine dair "Bu kadar yüksek radyasyon tehlikesine maruz kalıyorsanız cildinizi korumanız gerekli" dedi.



BULUTLAR BÖLGEYE GELEN GÜNEŞ ENERJİSİNİ YÜZDE 80 ORANINDA ARTIRIYOR



Bilim insanları, Şili'deki Llano de Chajnantor Rasathanesi'nden topladıkları verilerlere radyasyon seviyelerinin neden bu kadar yüksek olduğunu da tespit etti.



Araştırmada, 5 bin metre yükseklikteki bu bölgenin üzerindeki ince ve yüksek irtifadaki bulutların, adeta bir büyüteç etkisiyle yüzeye yansıyan ışınımın yoğunluğunu artırdığı belirlendi.



Bulutların, bölgeye gelen Güneş enerjisini yüzde 80 oranında artırdığına dikkat çekildi. Söz konusu bulut oluşumlarının Güney Yarımküre'de yaz mevsiminin yaşandığı ocak ve şubatta yoğun şekilde görüldüğü belirtildi.