'Dünyanın en değerli markası' Apple'ın satışlarını iPhone sırtlıyor

Apple, 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'de kuruldu. Apple'ın serüveni, kurucusu Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile başladı.



Şirketin, Apple-1'in ardından kullanıma sunduğu Apple-2'nin sahip olduğu teknoloji, bilgisayar endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynadı.



Kurulduğu yıldan 2 yıl sonra 7,8 milyon dolarlık satış rakamına ulaşan Apple, 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış yaptı. Şirket, bilgisayar üretimiyle sektöre giriş yapsa da zamanla geliştirdiği farklı ürünleri de kullanıcılarla buluşturdu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI



Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda ürün geliştiren Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 355 milyar dolardan fazla marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor. Apple, 2020 yılında 140 milyar dolar olan marka değerini, 2 yıl içerisinde yüzde 150'den fazla artırdı.



2021'de 235,7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Markanın ürünleri arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

ASLAN PAYI İPHONE'DAN



Şirket, ürettiği her üründe önemli satış rakamlarına ulaşsa da en yüksek geliri iPhone'dan sağlıyor. 2022'nin ilk çeyreğindeki satış verilerine göre, şirket, gelirlerinin yüzde 57,8'ini iPhone'dan elde etti. Gelir sıralamasında iPhone'u; yüzde 15,7 ile servisler, yüzde 11,8 ile giyilebilir ürünler ve aksesuarlar, yüzde 8,7 ile Mac ve yüzde 5,8 ile iPad takip etti.



Bilgisayar üretimiyle serüvenine başlayan şirketin gelir kalemlerinde, iPhone ve servislerinin üst sıralarda yer alması, Apple'ın teknolojinin farklı alanlarındaki etkinliğini ortaya koyuyor.



Uluslararası veri şirketi IDC'nin verilerine göre, Apple geçen yıl 235,7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu satış rakamıyla Apple, 272 milyon adet satış gerçekleştiren Samsung'un ardından yüzde 17,4 pazar payıyla akıllı telefon pazarının ikinci büyük oyuncusu oldu.



Geçen ay gerçekleştirdiği etkinlikte, çeşitli ürün gruplarındaki yeni modellerin tanıtımını yapan marka, ürünlerinde kullandığı Apple markalı işlemcilerin sahip olduğu yüksek teknolojiyle de dikkati çekiyor.