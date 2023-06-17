Dünyanın en gelişmiş mobil telefoto kamerası HUAWEI P60 Pro’da

Bir fotoğrafın bazı kısımlarının ışık eksikliği nedeniyle karanlıkta kalması ve anılarınızı hatalı şekilde yansıtması her zaman sinir bozucudur. Huawei, fotoğraflardaki karanlığı dağıtmak için en yeni HUAWEI P60 Pro'ya Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamerayı ekledi. Yeniden tasarlanan optik yol ile artık sektördeki en yüksek ışık alımına sahip akıllı telefon kamerası olarak öne çıkıyor: Ultra Aydınlatma Telefoto Kamera, Çoklu Lens Grupları ile %178 daha fazla ışık sağlayan f2.1 geniş diyafram açıklığına sahip.



Akıllı telefonun ince boyutunu koruyan çoğu akıllı telefon telefoto kamerası, daha küçük ışığa duyarlı sensörler ve diyafram boyutu anlamına gelebilir ve bu da karanlık bir ortamda yetersiz aydınlatma nedeniyle bulanık fotoğraflara neden olabilir. HUAWEI P60 Pro, kameranın ışık alımında devrim yaratmak için RYYB SuperSensing sensörüyle birlikte çalışan Ultra Aydınlatma Lens Grubunu oluşturmak için optik görüntüleme yolunu yeniden tasarladı.



Artık kullanıcılar, yetersiz aydınlatılmış iç mekanlarda veya geceleri fotoğraf çekerken, Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) fotoğraflarda istedikleri tüm manzaraları çekmek için farklı filtrelerle uğraşmak veya ekstra ekipman eklemek zorunda değiller. Hiçbir ayrıntıyı kaybetmeden veya kamera ayarlarının yapılmasını beklemek zorunda kalmadan anı yakalamak için anında kamerayı doğrultup çekim yapabilirler.



Telefoto Süper Makro: Sizin Yapmak Zorunda Kalmamanız İçin Uzağa Gider



Ultra Aydınlatma Kamerası aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde makro fotoğrafçılık kamerası olarak da kullanılabiliyor. Ek bir Uzun Hareketli Kaydırmalı Yakınlaştırma Lens Grubu setiyle birlikte tasarlanan bu ürün, odaklama mesafesinin esnek şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Bu da telefoto kameranın uzun mesafeli çekimlerden yakınlaştırılmış makro çekimlere kadar net görüntüleme yapabildiği anlamına geliyor.



SLR Seviyesinde Görüntü Sabitleme: Telefoto Sarsıntı Önleyici Sensör



HUAWEI P60 serisi ayrıca, lensin dinamik hareketi yerine sensörün karşı dinamik hareketini kullanan sektörün ilk Telefoto Anti-Shake Sensör Rotasyonunu da sunuyor.



HUAWEI P60 serisinde, sarsıntı önleyici sensör nedeniyle optik mesafe daha kısadır ve dengesiz veya titreyen ellerden kaynaklanan çirkin etkileri ortadan kaldırır. Aynı hata doğruluğu altında, optik görüntü sabitleme performansı büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Fotoğrafın merkezinden dört köşesine kadar sarsıntı önleme tutarlılığı %58 oranında artar.



Süper Ay Görünümü: Gece Gökyüzünü Yeniden Hayal Edin



Yeni Süper Ay Sahnesi, kullanıcılara ayı yepyeni bir ışık altında fotoğraflamak için yeni bir yaratıcı araç sunuyor. Aşırı yakınlaştırılmış bulanık ay fotoğraflarının çekildiği günler geride kaldı - Süper Ay Çekimi, gece gökyüzünün daha iyi ve daha net çekimlerini üretmek için ayın ayrıntılarını geliştirmek üzere yapay zeka kullanıyor. Gelişmiş odaklama modu ve HDR efektleri ile akıllı telefon kamerası, bulunduğunuz yerden ayın doğru ve zengin detaylı bir görüntüsünü yakalayabilir.



Gece fotoğrafçılığını seven kullanıcılar bu özelliği deneyebilir ve ayı dramatik şehir siluetleri veya orman siluetleri gibi doğal manzaraların yanına yerleştirebilir. Doğa ve manzara meraklıları artık geçmişte yaşadıkları kalitesiz gece fotoğraflarından çekinmeden akıllı telefon kameralarını gece fotoğraf çekimine çıkarabilirler.