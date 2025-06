Dünyanın en güçlü kamerası evreni fotoğrafladı

Şili’de bulunan yeni ve güçlü bir teleskop, evrenin karanlık derinliklerinde yakaladığı ilk görüntüleri paylaştı.



Görüntülerden birinde, Dünya’dan 9 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan bir yıldız doğum bölgesinde devasa ve renkli gaz ile toz bulutlarının döndüğü görülüyor.



DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KAMERASI



Dünyanın en güçlü dijital kamerasına ev sahipliği yapan Vera C. Rubin Gözlemevi, evren anlayışımızı kökten değiştirmeyi vadediyor.



Bilim insanlarına göre, Güneş Sistemi’nde hala keşfedilmemiş dokuzuncu bir gezegen varsa, bu teleskop onu ilk yılında bulabilecek kapasiteye sahip.



FELAKET SENARYOLARINI DA HESAPLAYACAK



Ayrıca Dünya’ya çarpma ihtimali olan ölümcül asteroidleri tespit edebilecek ve Samanyolu’nu ayrıntılı şekilde haritalandıracak. Evrenin büyük kısmını oluşturan gizemli madde olan karanlık maddeyle ilgili kritik sorulara da ışık tutması bekleniyor.



Bu, astronomi için bir nesilde bir kez yaşanacak türden bir dönüm noktası ve aynı zamanda güney gökyüzünün 10 yıl boyunca kesintisiz olarak kayda alınmasının da başlangıcı.



BİLİNEN NESNE SAYISINI ON KATINA ÇIKARABİLİR



İskoçya Kraliyet Gözlemcisi unvanını taşıyan Profesör Catherine Heymans, “Ben şahsen bu noktaya ulaşmak için yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. On yıllardır bu olağanüstü tesisi kurmak ve bu tarz bir araştırma yapmak istiyorduk.” diyor.



İngiltere de bu araştırmanın kilit ortaklarından biri ve teleskobun gökyüzünü tararken yakalayacağı son derece detaylı görüntülerin işleneceği veri merkezlerine ev sahipliği yapacak.



Vera Rubin Teleskobu, Güneş Sistemi’ndeki bilinen nesne sayısını on kat artırabilir.