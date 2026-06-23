Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı artık Çin’de

Çin , dünyanın en güçlü süper bilgisayarı ünvanını ABD ’den aldı. LineShine adlı Çin yapımı sistem, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ISC yüksek başarımlı hesaplama konferansında açıklanan TOP500 listesinde ilk sıraya yerleşti.

1993’ten bu yana yılda iki kez yayımlanan TOP500 listesi, dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarını sıralıyor ve teknoloji yarışında ülkeler için gayriresmi bir güç göstergesi olarak görülüyor.

LineShine’ın zirveye çıkmasıyla Çin, 2017’den bu yana ilk kez listenin ilk sırasına yerleşti. Sistem, ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda bulunan ve listenin önceki lideri olan El Capitan’ı ikinci sıraya itti.

Çin’in güneyindeki Shenzhen kentinde bulunan LineShine, saniyede yapılan hesaplama sayısını ifade eden ölçütte 2,2 exaflop sürdürülebilir hıza ulaştı.

Sistemin en dikkat çekici yönü ise tamamen Çin tasarımı işlemcilerle kurulmuş olması. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının önemli bir bölümü ABD üretimi çiplerle çalışırken, LineShine’ın yerli işlemcilerle zirveye çıkması Pekin’in ileri hesaplama gücünde dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın ABD, listenin üst sıralarındaki ağırlığını koruyor. El Capitan ikinci sırada yer alırken, ilk dört sistemden üçü ABD’de bulunuyor. Avrupa’dan ise Almanya’daki JUPITER Booster sistemi ilk beşi tamamladı.

LineShine’ın başarısı, ABD ile Çin arasındaki çip, yapay zeka ve yüksek teknoloji rekabetinin giderek sertleştiği bir dönemde geldi. Pekin’in yerli işlemcilerle dünyanın en güçlü süper bilgisayarını üretmesi, Washington’ın teknoloji ihracatı kısıtlamalarına rağmen Çin’in ileri hesaplama kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.