Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 5 tanıtıldı

ntv.com.tr 11.03.2021 - 12:40
ROG 5 serisi üç model halinde geliyor. Asus, ROG 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate olarak üç modeli birden tanıttı.
Üstün performansın göz önünde tutulduğu Asus ROG 5 serisinin Ultimate modeli şimdiye kadar üretilmiş en hızlı gelişmiş akıllı telefon olmaya aday.
6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip cihaz 144 Hz kalitesi sağlıyor. Aynı zamanda Gorilla Glass Victus ile korunan Full HD+ çözünürlüğündeki bu ekran 60, 120 ve 144 Hz değerleri arasında da otomatik olarak geçişte yapabiliyor. C
ihazda performans için üretilmiş olan Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. Asus, ayrıca ROG Phone 5’te üç farklı yapılandırma seçeneği sunacak.
Cihazın ilk versiyonunda 12/16 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneği bulunuyor. İkinci versiyonda ise 12 ve 16 GB'lık RAM'in yanına 8 GB harici RAM seçeneği getiriliyor. Son seçenekte ise 8 GB RAM + 128 GB ya da 12 GB RAM + 256 GB opsiyonları nuluyor. Asus 8 GB'lik modeller dışındaki seçeneklerde UFS 3.1 depolama birimini kullanıyor.
BATARYA
Asus ROG 5'in bütün modellerinde çift hücreli 6.000 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor. Bu bataryaya 65W'lık hızlı şarjı destekleyecek şekilde tasarlanmıştı.
ASUS ROG 5 KAMERA
Asus ROG 5 tanıtılmadan önce telefona dair neredeyse bütün bilgiler sızdırılmıştı. ROG 5'in kamera donanımındaki sızıntılar doğru çıktı ve 64 Megapiksel Quad Baer (Sony IMX686) kamera bulunuyor. Ana kameranın yanısıra 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameraları da cihazda eklenmiş. Ön taraftaki selfie kamerası ise 24 MP çözünürlüğünde.
Asus'un üç farklı modelinde ekran, kamera ve donanım standart olarak tasarlanmış. Ancak farklılıklar bellek kapasitesi ve soğutma fanında kendini gösteriyor. Pro ve Ultimate modelleri AeroActive Cooler 5 adındaki harici soğutma sistemiyle geliyor. Bu soğutma telefonun ısınmasını engelleyerek performansı yükseltiyor.
ROG Phone 5
8 GB RAM + 128 GB depolama – 799 Euro
12 GB RAM + 256 GB depolama – 899 Euro
16 GB + 256 GB depolama – 999 Euro
ROG Phone 5 Pro
16 GB RAM 9+ 512 GB depolama – 1.199 Euro
ROG Phone 5 Ultimate
18 GB RAM + 512 GB depolama – 1.299 Euro
Asus ROG Phone 5 Teknik Özellikleri
Ağırlık: 238 gram
Boyutlar: 172.8 x 77.3 x 10.3 mm
Ekran: 6.78 inç boyutundaki 144Hz AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 800 nit parlaklık, 395 ppi piksel yoğunluğu, HDR10+ desteği, Corning Gorilla Glass Victus koruma
Ekran Kasa Yüzdesi: Yüzde 82
İşletim Sistemi: Android 11, ROG UI
İşlemci: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)
CPU: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680)
GPU: Adreno 660
Batarya: 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh boyutundaki batarya
Bellek: 8/12/16 GB RAM
Depolama: 128/256 GB UFS 3.1 depolama
Arka Kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.73¨, 0.8µm, PDAF
13 MP, f/2.4, 11mm, 125° (ultra geniş açı)
5 MP, f/2.0, (makro)
Arka Kamera – Video: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS
Ön Kamera: 24 MP, f/2.5, 27mm (geniş), 0.9µm
Ön Kamera – Video: 1080p@30fps