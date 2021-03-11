Dünyanın en güçlü telefonu Asus ROG Phone 5 tanıtıldı

ROG 5 serisi üç model halinde geliyor. Asus, ROG 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate olarak üç modeli birden tanıttı.



Üstün performansın göz önünde tutulduğu Asus ROG 5 serisinin Ultimate modeli şimdiye kadar üretilmiş en hızlı gelişmiş akıllı telefon olmaya aday.



6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip cihaz 144 Hz kalitesi sağlıyor. Aynı zamanda Gorilla Glass Victus ile korunan Full HD+ çözünürlüğündeki bu ekran 60, 120 ve 144 Hz değerleri arasında da otomatik olarak geçişte yapabiliyor. C



ihazda performans için üretilmiş olan Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. Asus, ayrıca ROG Phone 5’te üç farklı yapılandırma seçeneği sunacak.



Cihazın ilk versiyonunda 12/16 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneği bulunuyor. İkinci versiyonda ise 12 ve 16 GB'lık RAM'in yanına 8 GB harici RAM seçeneği getiriliyor. Son seçenekte ise 8 GB RAM + 128 GB ya da 12 GB RAM + 256 GB opsiyonları nuluyor. Asus 8 GB'lik modeller dışındaki seçeneklerde UFS 3.1 depolama birimini kullanıyor.



BATARYA

Asus ROG 5'in bütün modellerinde çift hücreli 6.000 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor. Bu bataryaya 65W'lık hızlı şarjı destekleyecek şekilde tasarlanmıştı.



ASUS ROG 5 KAMERA



Asus ROG 5 tanıtılmadan önce telefona dair neredeyse bütün bilgiler sızdırılmıştı. ROG 5'in kamera donanımındaki sızıntılar doğru çıktı ve 64 Megapiksel Quad Baer (Sony IMX686) kamera bulunuyor. Ana kameranın yanısıra 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameraları da cihazda eklenmiş. Ön taraftaki selfie kamerası ise 24 MP çözünürlüğünde.



Asus'un üç farklı modelinde ekran, kamera ve donanım standart olarak tasarlanmış. Ancak farklılıklar bellek kapasitesi ve soğutma fanında kendini gösteriyor. Pro ve Ultimate modelleri AeroActive Cooler 5 adındaki harici soğutma sistemiyle geliyor. Bu soğutma telefonun ısınmasını engelleyerek performansı yükseltiyor.



ROG Phone 5

8 GB RAM + 128 GB depolama – 799 Euro

12 GB RAM + 256 GB depolama – 899 Euro

16 GB + 256 GB depolama – 999 Euro

ROG Phone 5 Pro



16 GB RAM 9+ 512 GB depolama – 1.199 Euro

ROG Phone 5 Ultimate



18 GB RAM + 512 GB depolama – 1.299 Euro

Asus ROG Phone 5 Teknik Özellikleri

Ağırlık: 238 gram

Boyutlar: 172.8 x 77.3 x 10.3 mm

Ekran: 6.78 inç boyutundaki 144Hz AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 800 nit parlaklık, 395 ppi piksel yoğunluğu, HDR10+ desteği, Corning Gorilla Glass Victus koruma

Ekran Kasa Yüzdesi: Yüzde 82

İşletim Sistemi: Android 11, ROG UI

İşlemci: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)

CPU: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680)

GPU: Adreno 660

Batarya: 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh boyutundaki batarya

Bellek: 8/12/16 GB RAM

Depolama: 128/256 GB UFS 3.1 depolama

Arka Kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.73¨, 0.8µm, PDAF

13 MP, f/2.4, 11mm, 125° (ultra geniş açı)

5 MP, f/2.0, (makro)

Arka Kamera – Video: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS

Ön Kamera: 24 MP, f/2.5, 27mm (geniş), 0.9µm

Ön Kamera – Video: 1080p@30fps