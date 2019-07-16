Sony'nin özellikle fotoğrafçılara yönelik geliştirdiği suya ve toza dayanıklı dünyanın en hızlı SD kart okuyucusunu piyasaya sundu.

UHS-II, SD ve microSD kartları okuyabilen MRW-S3, 300 MB/saniye okuma hızı sunuyor ve USB-C SD portu üzerinden 100 watt’a kadar da güç sunabiliyor



4K VİDEOLAR 30 KARE SANİYE HIZINDA

Cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor. Toplam ağırlığı 95 gram olan ürün, bünyesinde üç adet USB-C, bir adet HDMI (4K 30 fps) ve bir adet de USB-A portunu barındırıyor.

SUYA DAYANIKLI



IP68 serfikasına sahip olması nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı olan Sony MRW-S3, sonbahar aylarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil.