Dünyanın en korkulan suları: Bermuda Şeytan Üçgeni’nin bitmeyen gizemi

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde yer alıyor ve uzun süredir gizemle anılıyor.

Bölgeden geçen gemi ve uçakların kaybolduğu iddiaları, yıllardır uzaylı kaçırmaları, manyetik sapmalar, boyut kapıları ve kayıp şehirler gibi teorilerle açıklanmaya çalışıldı.

Southampton Üniversitesi’nden okyanus bilimci Dr. Simon Boxall’a göre ise bu kayboluşlar “uçuk” teorilerle değil, hava koşullarıyla açıklanabilir. Yine de bölgedeki bazı olaylar hala yanıt bekliyor.

BULUNAMAYAN ENKAZLAR

1918’de ABD donanmasına ait kömür gemisi USS Cyclops, 306 mürettebatıyla birlikte üçgenin içinden geçerken kayboldu. Tüm aramalara rağmen ne gemiden ne de mürettebattan iz bulundu.



1945’te bu kez Flight 19 adı verilen bombardıman uçakları filosu bölgede yok oldu. Onlardan da enkaz çıkmadı. Dr. Boxall’a göre küçük uçaklar muhtemelen denize çakıldığında parçalandı ve arama alanı çok genişti.



Benzer kayıplar yaşansa da bazı gemiler sonradan bulundu. Örneğin 1925’te kaybolan SS Cotopaxi, 2020’de okyanus tabanında keşfedildi.

KAÇ KAYIP VAR?

Bölgedeki kayıp sayısı tam olarak bilinmiyor. Çoğu kaynak 50 gemi ve 20 uçak diyor, ancak National Geographic “yüzlerce gemiden” söz ediyor. Resmi bir kayıt tutulmadığı için kesin rakamları bilmek mümkün değil.

YARDIM ÇAĞRISI BİLE YAPMADAN KAYBOLMUŞLAR

En ilginç unsurlardan biri, kaybolan bazı gemilerin yardım çağrısı dahi yapamadan ortadan kaybolması. USS Cyclops da bunlardan biri.



Boxall, gemilerin “rogue wave” denilen dev dalgalara aniden yakalanmış olabileceğini söylüyor. Bu dalgalar, mürettebatın yardım çağrısı yapmasına fırsat bırakmadan batırabiliyor.

KAYBOLUŞLARIN OLASI NEDENLERİ

Bölgede ayrıca deniz tabanındaki metan gazı hidratlarının ani patlamaları da kayıplarla ilişkilendiriliyor. Ancak Boxall’a göre bu gaz kabarcıkları gemileri batıracak kadar etkili değil.

Daha sıradan bir açıklama da var: Bölge lüks teknelerle dolu ve bu teknelerin sahipleri genellikle denizcilik konusunda deneyimsiz. ABD Sahil Güvenliği verilerine göre kazaların büyük çoğunluğu eğitimsizlikten kaynaklanıyor.

EFSANE Mİ GERÇEK Mİ?

Birçok uzman, Bermuda Üçgeni’nin diğer okyanus bölgelerinden daha tehlikeli olmadığını belirtiyor. Kavramın 1952’de Fate dergisinde yayımlanan bir yazıyla popülerleştiği, sonrasında ise medya tarafından büyütüldüğü ifade ediliyor.



Dr. Boxall, “Bermuda Üçgeni harika bir hikâye ama bilimsel açıklamalarla anlaşılabilir. Gizem, daha çok efsaneden ibaret” diyor.