'Dünyanın en küçük uçan arabası' insanlı test uçuşlarına başladı

SkyDrive isimli Japonya merkezli şirket, prototip uçan otomobillerinin insanlı test uçuşlarını yapmaya başladı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin ülke basınına dayandırdığı habere göre, daha önce uzaktan kumanda ile insansız uçuşlar yapan ve bu testleri başarı ile tamamlayan aracın ilk insanlı testten geçer not aldığı açıklandı.



İlk insanlı testi başarı ile geçtiği belirtilen aracın önümüzdeki dönemde havadayken saatte 150 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.



Toyota'dan bir grup mühendis tarafından kurulan şirket 2023 yılında otomobili satışa çıkarmayı, 2026 yılına gelindiğinde ise seri üretime geçmeyi planlıyor.



Toyota 2017 yılında projeye 250 bin dolarlık fon sağlamıştı.

Henüz fiyatı açıklanmayan uçan otomobilin Tokyo gibi trafik sorunun yoğun olarak yaşandığı kentlerde kullanılması hedefleniyor.