Dünyanın en sert malzemesi artık elmas değil

Bilim insanları, krom, kobalt ve nikelden (CrCoNi) yapılmış metalik bir alaşımı araştırırken herhangi bir malzemenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek tokluğunu (sertlik) ölçtüler.

Alaşımlarda genellikle bir element baskın oranda kullanılıyor. Yüksek entropi alaşımında ise her bir bileşenden eşit miktarda kullanılıyor. Bu dengeli atomik bileşim sayesinde "tokluk" olarak adlandırılan şeyi oluşturan, baskı altında inanılmaz derecede yüksek bir mukavemet ve esneklik karışımına sahip olduğu görüldü.

Yani krom, kobalt ve nikelden oluşan bu alaşım hem elmastan daha sert aynı zamanda çok esnekti.

Alaşımın yapısı

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılarından oluşan ekibin çalışmasına göre malzeme düşük sıcaklıklarda kırılgan hale gelmek yerine gittikçe sertleşiyor.

Yüksek entropi alaşımları yaklaşık 20 yıl önce ilk geliştirildiklerinden bu yana sıcak bir araştırma alanı oldu. Ancak zorlu testlerde malzemeleri sınırlarını aşmak için gereken teknoloji yakın zamana kadar mevcut değildi.

Ortaya çıkartılan CrCoNi alaşımının sertliği sıvı helyum sıcaklığında (-253 derece) karekök metreye 500 megapaskal olarak ölçüldü. Aynı sıcaklıkta en kaliteli çeliğin dayanıklılığı ise 100 megapaskal.