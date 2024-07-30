Dünyanın en sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu: Türkiye X'ten nefret ediyor!

Yapılan yeni bir araştır, dünya genelinde en sevilen uygulamarı ortaya koydu.

E-posta izleme hizmeti Mailsuite'in elde ettiği veriler bin 500 Google Play store yorumlarının karşılaştırılması sonucu elde edildi.

EN NEFRET EDİLEN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Dünya genelinde en az sevilen sosyal medya platformu Facebook oldu. Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu uygulama 39 ülkede en çok nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puanı aldı ve listenin ilk sırasına yerleşti.



Hemen arkasından mikroblog platformu Reddit geldi ve 30 ülkede en kötü puan alan uygulama olarak derecelendirildi. Zuckerberg'ün sahibi olduğu diğer siteler Instagram ve Threads ise en çok nefret edilen ilk beş site arasına girdi.

X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler uygulama olarak, en çok nefret edilenler listesinde üçüncü sırada yerini aldı.



Elon Musk'ın Ekim 2022'de uygulamayı satın almasından bu yana sosyal medya sitesi bir dizi tartışmayla karşı karşıya kaldı.

Musk'ın, moderasyondaki kesintileri ve nefret söylemine karşı gevşek tutumu nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalması, birçok reklamverenin platformdan uzaklaşmasına neden oldu.