"Dünyanın en sıkıcı müzesi" seçildi

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi, dünya çapındaki ziyaretçi değerlendirmelerine göre "en hayal kırıklığı yaratan müze" seçildi.

Washington Times'ın haberine göre Radical Storage isimli şirketin yaptığı ankette müze, 100 üzerinden sadece 7.5 memnuniyet puanı aldı.



Buna rağmen yılda 3.1 milyon ziyaretçi çeken müzeye "kalabalık ortam", "yenileme sürecindeki kapalı alanlar" ve "sergilerin eski olması" gibi eleştiriler yöneltildi.



2018’den beri devam eden ve 2026’daki 50'nci kuruluş yıldönümünde tamamlanması planlanan tadilatlar da memnuniyetsizlikte etkili oldu.



Aynı araştırmada Londra’daki National Portrait Gallery ise en yüksek puanı aldı.