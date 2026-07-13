Dünyanın en siyah boyası uzay gözlemini kurtarabilir

Alçak Dünya yörüngesindeki uydu sayısının hızla artması, gökbilimcilerin gece gökyüzünü gözlemlemesini giderek zorlaştırıyor. İngiltere'deki araştırmacılar ise bu soruna, "dünyanın en siyah boyalarından biri" olarak bilinen Vantablack 310 ile çözüm bulunabileceğini açıkladı.

Araştırmaya göre özel siyah kaplama, uyduların yansıttığı ışığı büyük ölçüde azaltarak teleskopların daha net gözlem yapmasına yardımcı olabilir.

UYDU SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bugün Dünya yörüngesinde 14 binden fazla uydu bulunuyor ve bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Bu durum, uyduların Güneş ışığını yansıtması nedeniyle yer tabanlı teleskopların çektiği görüntülerde parlak izler oluşmasına yol açıyor. Bilim insanları, bu "uydu kaynaklı ışık kirliliğinin" astronomik gözlemler için giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini belirtiyor.

GELEN IŞIĞIN YALNIZCA YÜZDE 2'SİNİ YANSITTI

Surrey Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan laboratuvar testlerinde Vantablack 310 ile kaplanan uydu yüzeylerinin gelen ışığın yalnızca yüzde 2'sini yansıttığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu sayede uyduların gökyüzündeki parlaklığının önemli ölçüde azaldığını ve astronomik gözlemler üzerindeki olumsuz etkinin düşürülebileceğini ifade etti.

MEVCUT ÇÖZÜMLERDEN DAHA BAŞARILI

Araştırmada, Vantablack 310 kaplamasının daha önce SpaceX tarafından geliştirilen DarkSat ve VisorSat uygulamalarıyla benzer, bazı ölçümlerde ise daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Kaplamanın uygulandığı uyduların parlaklığı, Uluslararası Astronomi Birliği'nin önerdiği sınırın altında kaldı.

UZAYDA TEST EDİLECEK

Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca optik performansı değerlendirdiğini, kaplamanın uzay ortamındaki dayanıklılığı ve sıcaklık değişimlerine karşı performansının henüz test edilmediğini vurguladı.

Bu kapsamda Vantablack 310, Jovian-1 adlı CubeSat görevinde ilk kez uzayda denenerek Dünya'dan gerçek parlaklık ölçümleri yapılacak.