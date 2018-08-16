Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) göre, İsviçre son 8 yıldır dünyanın en yenilikçi ülkesi seçiliyor. Ernst & Young danışmanlık şirketi tarafından yapılan son araştırmaya göre, İsviçre şirketlerinin cirosunun yüzde 6,6’sını Ar-Ge’ye harcadıkları ortaya çıktı.

İsviçre’yi yüzde 5,9 ile ABD, yüzde 4,4 ile İsveç, yüzde 4,1 ile Almanya takip ediyor. Araştırmacılar, ideal Ar-Ge’lerin uzun vadeli ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak olması gerektiğinin altını çizdiler.

Ernst & Young’ın İsviçre CEO’su Marchel Stadler dünya çapında artan Ar-Ge harcamalarıyla ilgili, “Ar-Ge alanında yatırımlar dünya genelinde artıyor, çünkü teknolojik gelişmeler hızlanıyor, ürünlerin arzları ve tüketicinin talepleri sürekli değişiyor bu da şirketleri yenilikçi olmaya itiyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmaya göre, dünyada en çok Ar-Ge yatırımı yapan 500 şirketin Ar-Ge yatırımları geçen yıla göre yüzde 6 oranında arttı. Listenin en başındaki şirketler ise ABD’li teknoloji devleri; Amazon ve Google’ın sahibi Alphabet. Avrupa’da ise en fazla Ar-Ge yatırımı yapan şirket 11 milyar 600 bin euro ile Volkswagen firması.