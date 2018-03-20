Dünyanın en zengin adamı yeni köpeği (SpotMini) ile yürüyüşte

Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, Boston Dynamics'in köpek robotu ile poz verdi.



Son dönemde hareket kabiliyeti ile büyük ilgi gören köpek robot ile birlikte pozunu kişisel Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Bezos, bu fotoğrafa "Yeni köpeğimi yürüyüşe çıkardım" notunu düştü.



Boston Dynamics tarafından geliştirilen kapı açan köpek robot (SpotMini) son zamanların en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekayı da yeniden tartışmaya açmıştı.

Bezos , SpotMini ile olan yürüyüşünü kişisel Twitter hesabında paylaştı.

100 MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞAN İLK İSİM



Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde, Bill Gates'i tahtından indirerek, ilk sırada yer almıştı. Bezos 100 milyar dolar sınırını aşan ilk isim olarak da adını talihe yazdırmıştı.