Dünyanın her yerine 1 saatte kargo: Yörünge uçuşları seneye başlıyor
Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın her yerine 1 saat içinde kargo göndermek mümkün olacak. Dünyanın en hızlı kargo servisinin denemeleri önümüzdeki sene başlayacak.
Bu iddialı projenin sahibi ABD'li Inversion Space şirketi, yeni nesil aracı Arc'ı tanıttı.
KARGOYU 5 SENE YÖRÜNGEDE SAKLAYABİLECEK
Peki Arc üretici firmanın "Dünyanın her yerine 1 saat içinde kargo taşıma" iddiasını nasıl başaracak?
Bunun için Arc önce bir roketle dünya yörüngesine gönderilecek. İstendiği takdirde araç taşıdığı kargoyu 5 sene boyunca dünya yörüngesinde saklayabilecek.
İhtiyaç duyulduğu andaysa, üzerindeki motorları çalıştırarak sesten 20 kat daha yüksek bir hıza ulaşarak atmosfere giriş yapacak.
Ulaştığı bu hız sayesinde dünyada istenen yere 1 saatten kısa sürede ulaşabilecek.
Yani kargoyu alan araç aslında yörüngede hazır bekliyor ve ihtiyaç anında atmosfere girerek kargoyu çok hızlı şekilde ulaştırıyor.
225 KİLO TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP
Şimdilik 225 kilo kargo taşıma kapasitesi olan araç, üzerindeki iticiler ve otonom paraşüt sayesinde belirlenen noktaya 15 metre hassasiyetle inebilecek.
İLK OLARAK SAVUNMA SANAYİ İÇİN KULLANILACAK
Şirketin kurucusu Justin Fiaschetti başlangıç olarak savunma sanayi için hizmet vermeyi planladıklarını söylüyor. Ancak daha sonra sivil kullanıma geçileceğinin de sinyalini veriyor.
Fiaschetti, "Şu an kullandığımız ulaştırma sistemlerine baktığımızda bunların da askeri amaçlara hizmet etmek için başladığını görürsünüz. ABD otoyol sistemi aslında tankları bir yerden bir yere taşımak için kuruldu. Ama şimdi herkes o yolları kullanıyor. Aynı şeyin uzay tabanlı teslimnat sisteminde gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.
Arc'ın ilk yörünge uçuşunu 2026'da yapması planlanıyor. Şirket 2028'e kadar yüzlerce araç üreterek küresel bir teslimat ağı kurmayı hedefliyor.