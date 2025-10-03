Dünyanın her yerine 1 saatte kargo: Yörünge uçuşları seneye başlıyor

Dünyanın her yerine 1 saat içinde kargo göndermeyi mümkün kılacak olan, en hızlı kargo servisinin denemeleri önümüzdeki sene başlaycak. Bu iddialı projenin sahibi ABD'li Inversion Space şirketi, yeni nesil aracı Arc'ı tanıttı.

KARGOYU 5 SENE YÖRÜNGEDE SAKLAYABİLECEK



Peki Arc üretici firmanın "Dünyanın her yerine 1 saat içinde kargo taşıma" iddiasını nasıl başaracak?



Bunun için Arc önce bir roketle dünya yörüngesine gönderilecek. İstendiği takdirde araç taşıdığı kargoyu 5 sene boyunca dünya yörüngesinde saklayabilecek.



İhtiyaç duyulduğu andaysa, üzerindeki motorları çalıştırarak sesten 20 kat daha yüksek bir hıza ulaşarak atmosfere giriş yapacak.



Ulaştığı bu hız sayesinde dünyada istenen yere 1 saatten kısa sürede ulaşabilecek.

Yani kargoyu alan araç aslında yörüngede hazır bekliyor ve ihtiyaç anında atmosfere girerek kargoyu çok hızlı şekilde ulaştırıyor.



225 KİLO TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP



Şimdilik 225 kilo kargo taşıma kapasitesi olan araç, üzerindeki iticiler ve otonom paraşüt sayesinde belirlenen noktaya 15 metre hassasiyetle inebilecek.