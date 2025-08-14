Dünyanın ilk "insansı robot olimpiyatları" Pekin'de başladı

Çin'in başkenti Pekin’de açılışı yapılan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları (RoboCup 2025), dans eden, müzik çalan ve dövüş sanatları sergileyen robotların renkli gösterileriyle başladı. Açılışta robotlar futbol ve boks gibi sporları canlandırırken, bazıları taklalar atıp tezahürat yaptı.



Pazar günü sona erecek turnuvada, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 280 takım ve 500’den fazla robot; futbol, koşu, boks gibi branşlarda mücadele edecek.