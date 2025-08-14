Dünyanın ilk "insansı robot olimpiyatları" Pekin'de başladı
Pekin’de düzenlenen ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları, 16 ülkeden yüzlerce robotun futbol, boks ve koşu gibi spor dallarında yarıştığı üç günlük bir teknoloji şöleni olarak başladı.
Çin'in başkenti Pekin’de açılışı yapılan ilk Dünya İnsansı Robot Oyunları (RoboCup 2025), dans eden, müzik çalan ve dövüş sanatları sergileyen robotların renkli gösterileriyle başladı. Açılışta robotlar futbol ve boks gibi sporları canlandırırken, bazıları taklalar atıp tezahürat yaptı.
Pazar günü sona erecek turnuvada, ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 280 takım ve 500’den fazla robot; futbol, koşu, boks gibi branşlarda mücadele edecek.
BAZILARI DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Robotlar arasında, gol atan, düşüp kalkabilen ve sahada bağımsız hareket edenler olduğu gibi, podyumda insan mankenlerle moda şovu yapanlar da yer aldı. Ancak bazıları dengesini kaybederek sahneden taşınmak zorunda kaldı.
Yarışmalara, Tsinghua ve Pekin Üniversitesi gibi Çin’in önde gelen yükseköğretim kurumlarının yanı sıra üç ortaokul takımı da katılıyor. Çin’in resmi gazetesi People’s Daily, Pekinli bir yetkilinin “Her robotun katılımı tarih yazıyor” sözlerine yer verdi.
Etkinliğin biletleri 180 yuan (yaklaşık 25 dolar) ile 580 yuan (yaklaşık 80 dolar) arasında değişiyor.
