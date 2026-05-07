Dünyanın konuştuğu füzede geri sayım. Milli Savunma Bakanı Güler açıkladı
07.05.2026 16:24
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'da saha ve yer testleri yakında başlayacak.
SAHA EXPO 2026'daki en dikkat çekici ürün Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN oldu. 6 bin kilometrelik menzile sahip olan roket, Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirveyi gösteriyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen roket, ilk olma özelliğinin yanı sıra teknik donanımıyla da dikkat çekiyor.
Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtiliyor. Sistem yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanıyor ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade ediliyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda basın açıklaması düzenleyerek YILDIRIMHAN hakkında bilgi verdi.
Bakan Yaşar Güler, "Savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında ülkemizin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyan ve buna öncülük eden SAHA-2026'nın; yeni iş birliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz." mesajıyla birlikte şu açıklamalarda bulundu:
“TESTLERİNE YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ”
“Millî Savunma Bakanlığı olarak sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalarımıza uzun yıllar önce başladık. Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezimiz bünyesinde iki yıl önce kurduğumuz teknoloji üssüyle çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füze miz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.”
"TEMEL HEDEFİMİZ; KRİTİK TEKNOLOJİLERDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"
"Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de GÜÇHAN Turbofan Jet Motorudur. Tamamen Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen millî bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkânlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik." bilgisini de veren Yaşar Güler, motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.
Güler, "Buradaki temel hedefimiz; kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir millî altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.