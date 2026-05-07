Dünyanın konuştuğu füzede geri sayım. Milli Savunma Bakanı Güler açıkladı

"TEMEL HEDEFİMİZ; KRİTİK TEKNOLOJİLERDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"

"Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de GÜÇHAN Turbofan Jet Motorudur. Tamamen Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen millî bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkânlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik." bilgisini de veren Yaşar Güler, motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Güler, "Buradaki temel hedefimiz; kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir millî altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.