Dünyanın önde gelen bilim insanları, 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde buluşuyor

101 yıldır bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Yeşilay, teknoloji ve internetin insan yaşamı üzerindeki olumsuz sonuçlarının önüne geçebilmek ve farkındalık yaratmak için 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni düzenliyor.



Dijital teknolojiler hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kaplıyor. Bilinçli olmayan kullanım özellikle çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor. Çevrim içi oyun ve kumar oynama bozukluğu gibi davranışsal bağımlılıklar hem yetişkinler hem de çocuk ve gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. Covid-19 salgını ile başlayan karantina süreci bu artışı daha da hızlandırıyor.

5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’ni düzenliyoruz. İki gün boyunca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek kongrede; dijital bağımlılıklar alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarını ve akademisyenlerini bir araya getiriyoruz!

🔎Kayıt Linki: https://t.co/7sBchgYItW pic.twitter.com/FsA8jr7FUG — Yeşilay (@1920yesilay) May 26, 2021

YEDİ TEMA ELE ALINACAK



Kongrede, teknoloji ve internet kullanımına dayalı davranışsal bağımlılıklar alanına dikkat çekilerek; dijital oyun oynama, çevrim içi kumar oynama, çevrim içi pornografi, akıllı telefonun ve sosyal medyanın aşırı kullanımı, Covid-19’un davranışsal bağımlılıklar üzerindeki etkileri, dijital bağımlılıklar konusunda aileler için öneriler gibi önemli konular yer alacak.

Kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İsviçre, Kanada, Malezya, Nijerya ve Tayland dâhil olmak üzere; dünyanın farklı ülkelerinden dijital bağımlılıklar alanında önde gelen bilim insanları katılacak.



İki gün boyunca çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilecek olan kongre;



Teknoloji ve internet tabanlı davranışsal bağımlılıklarla ilgili dünya genelindeki mevcut durumu incelemeyi,

Covid-19 salgınının davranışsal bağımlılıklar üzerindeki etkilerini yakından takip etmeyi,

Farklı ülkelerdeki önleme, tedavi, politika ve savunuculuk faaliyetlerini izlemeyi,



Dijital bağımlılıklar konusunda geliştirilen yeni stratejilerden ve alternatif yaklaşımlardan araştırmacıları, uygulamacıları ve karar alıcıları haberdar etmeyi amaçlıyor.