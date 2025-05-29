Dünya'nın sonu nasıl gelecek? Bilim insanlarından yeni tahmin

Bilim insanları, Dünya'nın geçen bir yıldız tarafından yörüngesinden çıkarılabileceği ve insanların donarak ölebileceği konusunda uyarıyor.



Gezegen Bilimi Enstitüsü ve Bordeaux Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni bir çalışmada, Dünya'nın geçen bir yıldız tarafından yörüngesinden çıkarılabileceğini öngörüyor.



Ve bizi sıcak tutacak Güneşimiz olmadan, insanlar da dahil olmak üzere tüm canlılar donarak ölecek.

BEŞ MİLYAR YILLIK SENARYO



Ekip, önümüzdeki beş milyar yıl içerisinde Dünya'nın geçen bir yıldız tarafından yörüngesinden çıkarılma ihtimalinin 500'de bir olduğunu söylüyor.



Onlarca yıldır bilim insanları Dünya'nın nasıl sona erebileceğini düşünüyor. Gezen bir kara delik, dev bir asteroit çarpması ve nükleer savaş, hepsi de yıkıcı felaketlere yol açabilir.

YILDIZ GEÇİŞLERİ SİMÜLE EDİLDİ



Yeni bir çalışmada Güneş gezegenlerinin uzun vadeli dinamik geleceği büyük bir ayrıntıyla simüle edildi ve istatistiksel olarak analiz edildi.



Daha önceki çalışmaların çoğu, Güneş Sistemi'ni tamamen izole olarak ele alıyor ve yıldız geçişlerinin potansiyel etkisini göz ardı ediyor.



Bu soruyu cevaplamak için araştırma ekibi, önümüzdeki beş milyar yıl boyunca Güneş Sistemimizin geçen yıldızların varlığında binlerce simülasyonunu çalıştırdı.

GEZEGENLERİMİZ "KARARLI" DEĞİL



Endişe verici olan, simülasyonların Güneş Sistemi'ndeki sekiz gezegenin -cüce gezegen Plüton da dahil - "önceden düşünülenden önemli ölçüde daha az kararlı" olduğunu ortaya koyması oldu.



Plüton'un çarpışma veya fırlatma yoluyla kaybolma riski en yüksek olan gezegen olduğu belirtildi.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN DIŞINA İTİLMEK



Mars'ın yüzde 0,3'lük bir olasılıkla biraz daha iyi durumda olduğu, Dünya'nın ise yüzde 0,2'lik bir olasılıkla Güneş Sistemi'nin dışına itilebileceği aktarıldı.



Simülasyonlara göre, önümüzdeki beş milyar yıl içerisinde böyle yakın bir karşılaşmanın gerçekleşme ihtimali yüzde beş civarında.

